Khánh Hòa: Xác minh nghi vấn cá chết, san hô gãy đổ do thuốc nổ

Chiều 23.8, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã tiếp nhận thông tin về tình trạng cá chết và san hô bị gãy dưới vùng biển Hòn Bạc (vịnh Nha Phu, P.Đông Ninh Hòa – xã Ninh Vân, TX.Ninh Hòa cũ). Đơn vị đã yêu cầu Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo Khánh Hòa phối hợp với lực lượng biên phòng cùng UBND P.Đông Ninh Hòa để xác minh tình trạng cá chết.

Trước đó, ngày 15.8, ông Nguyễn Quang Huy, một huấn luyện viên lặn biển tại Khánh Hòa, đã phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hòn Bạc, vịnh Nha Phu (P.Đông Ninh Hòa, H.Ninh Hòa). Khi lặn biển, ông tận mắt thấy nhiều xác cá chết dưới đáy biển và san hô bị gãy ngang, tạo nên cảnh tượng đáng lo ngại.

Với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn lặn biển, ông Huy khẳng định hiện tượng này mang đầy đủ dấu hiệu của việc đánh bắt bằng thuốc nổ. "Khi mìn phát nổ dưới nước, sóng xung kích lan tỏa mạnh khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như khi va đập bởi neo tàu", ông Huy phân tích.

Cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang tại vịnh Nha Phu (Khánh Hòa) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Điều đáng lo ngại hơn, theo ông Huy, tình trạng cá chết, san hô gãy này không chỉ xảy ra ở Hòn Bạc mà còn xuất hiện ở nhiều địa điểm khác như Hòn Đỏ (vịnh Vân Phong), Hòn Trâu Nằm.

Theo Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo Khánh Hòa, qua nghiên cứu các hình ảnh, có thể nhận định các loại cá bị chết đa số là cá nổi. Dấu hiệu này cho thấy có sự đánh cá bằng chất nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phải thẩm định, xác minh lại sự việc.

Khu vực Hòn Bạc trong vịnh Nha Phu nằm gần các khu resort lớn như Six Senses Ninh Vân, L'Alya Ninh Van Bay, An Lam Retreats Ninh Van, ngày càng thu hút du khách nước ngoài. Việc để cá chết hàng loạt khiến hình ảnh du lịch Khánh Hòa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.