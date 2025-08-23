Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Từ ngày 25.8 sẽ thu phí tham quan vịnh Nha Trang

Bá Duy
23/08/2025 14:57 GMT+7

Khánh Hòa vừa ban hành quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang với 6 tuyến đảo, mức phí từ 6.000 - 40.000 đồng/người/lượt, có hiệu lực từ ngày 25.8.

Ngày 23.8, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chính thức ban hành nghị quyết quy định mức thu phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25.8.2025.

Theo quy định mới, phạm vi thu phí là vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin. Ngoại trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, bao gồm toàn bộ khu vực phía đông, đông nam Hòn Tre, từ Đầm Bấy trở ra Hòn Mun, Hòn Nọc, Hòn Cau.

Mức thu phí được áp dụng cho 6 tuyến đảo cụ thể, chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn. Tuyến 1 đến đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) thu phí 6.000 đồng/người/lượt - mức thấp nhất trong 6 tuyến. Ba tuyến đến đảo Hòn Tằm, Hòn Tre (Vinpearl) và Hòn Một đều có mức phí 8.000 đồng/người/lượt.

Từ ngày 25.8 sẽ thu phí tham quan vịnh Nha Trang- Ảnh 1.

Du khách lên tàu đi tham quan vịnh Nha Trang tại Bến tàu du lịch Nha Trang (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa - thuộc P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang cũ)

ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, tuyến 5 đến đảo Hòn Mun - khu vực nổi tiếng với rạn san hô đẹp - có mức phí cao nhất trong các tuyến đơn lẻ với 10.000 đồng/người/lượt. Tuyến 6 tổng hợp các tuyến được định giá 40.000 đồng/người/lượt, phù hợp cho du khách muốn khám phá nhiều đảo trong một chuyến đi.

Đối tượng thu phí là du khách đi tham quan, du lịch di chuyển bằng phương tiện thủy nội địa trên những vùng biển, đảo nằm trong ranh giới vịnh Nha Trang.

Các nhóm được miễn phí bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật; cán bộ công chức địa phương đi công tác; công dân cư trú tại Khánh Hòa; nhân dân vùng sâu vùng xa theo Chương trình 135; người có công với cách mạng và người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Trẻ em từ 6 - 16 tuổi, sinh viên, học sinh được giảm 50% mức phí.

Theo quy định, Ban quản lý vịnh Nha Trang được giữ lại 80% tổng số tiền phí thu được để phục vụ công tác quản lý của đơn vị, nhằm đảm bảo việc bảo tồn và phát triển bền vững khu vực di sản thiên nhiên này.

