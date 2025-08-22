Khách Nga ùn ùn quay lại, du lịch Khánh Hòa thắng đậm

Ngày 21.8, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa đã công bố những con số ấn tượng của ngành du lịch tỉnh nhà. Tháng 8.2025, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ ước đạt hơn 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 498.000 lượt với mức tăng 17,5%.

Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng lượt khách ước đạt hơn 12,8 triệu lượt, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 81,5% kế hoạch năm. Đặc biệt, doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm đạt gần 50.586 tỉ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76,1% kế hoạch năm 2025.

Doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm của Khánh Hòa đạt gần 50.586 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Một trong những điểm nhấn của thành công này là sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách Nga. Trong 8 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón hơn 220.000 khách Nga, tăng gần 270% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện tại, mỗi tuần có khoảng 30 chuyến bay từ các thành phố của Nga đến sân bay quốc tế Cam Ranh, đưa Khánh Hòa thành điểm đến ưa thích nhất của du khách Nga tại Việt Nam.

Có được kết quả này là nhờ Khánh Hòa không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm truyền thống như tắm biển, tham quan tour đảo mà đã mở rộng sang những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật tinh tế. Các khu resort cao cấp tại Bãi Dài (xã Cam Lâm) cũng tạo nên những nét riêng để thu hút du khách bằng các chương trình nghệ thuật.

Các chương trình nghệ thuật góp phần nâng tầm trải nghiệm cho du khách tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, các tour du thuyền trên vịnh Nha Trang và vùng biển Ninh Vân đang trở thành xu hướng mới được du khách yêu thích. Với đường bờ biển dài gần 500 km, các tour từ Nha Trang đi Vân Phong, Vĩnh Hy, Phan Rang sẽ mở ra hướng phát triển mới.

Ngoài ra, việc thu hút khách du lịch quốc tế đến với Khánh Hòa kỳ vọng tươi sáng hơn nữa khi ngày 11.8.2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 229 miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu với thời hạn tạm trú 45 ngày. Tính đến nay, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia, hứa hẹn tạo động lực mạnh mẽ cho du lịch Khánh Hòa trong thời gian tới.

Cùng với đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 221/2025 miễn thị thực cho các đối tượng đặc biệt như học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn và doanh nghiệp lớn trên thế giới, cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao có ảnh hưởng tích cực, mở ra cơ hội phát triển du lịch cao cấp.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đánh giá: "Chính sách miễn visa cho đối tượng đặc biệt mở ra cơ hội rất lớn cho du lịch Khánh Hòa trong việc thiết kế sản phẩm du lịch cao cấp, cá nhân hóa và sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Khánh Hòa có các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Amanoi với biệt thự cao cấp nhất có mức giá lên đến 390 triệu đồng/đêm, Six Senses Ninh Vân Bay... rất nhiều tiềm năng để đón các du khách siêu giàu".