Khách Nga dồn dập trở lại Khánh Hòa

Nga từ lâu đã là thị trường khách quốc tế truyền thống của du lịch Việt Nam, đặc biệt là Khánh Hòa. Năm 2019, Khánh Hòa từng đón khoảng 463.000 lượt khách Nga, chiếm tới 71,6% tổng số khách Nga đến Việt Nam. Nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 và bất ổn chính trị nên các chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa đã tạm dừng trong một thời gian dài. Năm 2024, Khánh Hòa đón khoảng 105.500 lượt khách Nga, tăng 206% so với năm 2023 nhưng chỉ bằng 22,8% so với năm 2019.

Sau 3 năm vắng bóng, bãi biển Nha Trang lại đông vui với hình ảnh khách Nga tắm biển giữa trưa nắng ẢNH: BÁ DUY

Du khách Nga và thói quen du lịch

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Đăng Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Anex Việt Nam (đơn vị tổ chức các chuyến bay charter), cho biết: "Trong ba tháng đầu năm 2025, Anex Việt Nam đã đưa hơn 15.000 khách Nga đến Khánh Hòa thông qua các chuyến bay charter. Từ nay đến cuối năm 2025, dự kiến sẽ có 100 chuyến bay/tháng và đón thêm ít nhất 150.000 khách Nga đến Khánh Hòa".

Theo những người làm du lịch tại Nha Trang, du khách Nga thường đi theo nhóm gia đình và có thời gian lưu trú dài, từ 7 đến 14 ngày.

Anh Ngô Vũ Duy, quản lý vận hành của khu nghỉ dưỡng Selectum Noa tại khu vực biển Bãi Dài (H.Cam Lâm) chia sẻ: "Khách Nga thích các hoạt động biển như tắm biển, phơi nắng, lặn ngắm san hô, đi du thuyền và chơi dù lượn tắm biển, phơi nắng cùng các trò chơi trên biển". Chị Abdrakhmanova, khách lưu trú tại đây cho hay, chị và gia đình đặc biệt yêu thích tắm biển, phơi nắng cùng các trò chơi trên biển; mùa đông năm sau chị và gia đình sẽ tiếp tục lựa chọn Nha Trang là nơi nghỉ dưỡng.

Khách Nga vui chơi tại bãi biển khu nghỉ dưỡng dọc biển Bãi Dài (H.Cam Lâm) ẢNH: BÁ DUY

Trong khi đó, đại diện nhà hàng Lousiane cạnh bãi biển Nha Trang, cho hay trong tháng vừa qua, lượng khách Nga ghé nhà hàng Lousiane đã tăng đáng kể, với mức tăng khoảng 50% so với tháng trước. Khách Nga thường thưởng thức đồ uống như bia, cocktail và mocktail.

Chị Bích Sơn, tiểu thương bán hàng lâu năm tại chợ Đầm chia sẻ: "Khách Nga chi tiêu rất thoải mái, ít trả giá. Họ chủ yếu mua xoài dẻo, hạt điều, hạt macca và đặc biệt rất thích mua trà Việt Nam".

Du khách Nga thoải mái dạo bước trên biển Nha Trang chiều ngày 4.4 ẢNH: BÁ DUY

Làm gì để kéo khách Nga?

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa ước tính, quý 1 ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 49.100 lượt khách Nga, tăng 110,74% so với cùng kỳ năm 2024, một con số khá khả quan trong bối cảnh hiện nay.

Trong nỗ lực thúc đẩy thị trường này, Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa vừa có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến du lịch tại thành phố Moscow. Đoàn cũng có 2 buổi làm việc quan trọng với hãng hàng không Aeroflot và Văn phòng Anex Tour Moscow. Chuyến công tác đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc thúc đẩy mở lại các đường bay thẳng và thu hút khách du lịch của Nga đến với tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Công ty Pegas Misr Việt Nam sẽ phối hợp cùng hãng hàng không quốc tế Ikar của Tập đoàn Pegas Touristik tổ chức các chuyến bay từ thị trường khách Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Dự kiến chuyến đầu tiên khởi hành từ sân bay quốc tế Khabarovsk Novy đến sân bay quốc tế Cam Ranh ngày 18.4 này.

"Việc khôi phục các chuyến bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh giúp đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỉ đồng trong năm 2025", ông Cung Quỳnh Anh cho biết.

Khách Nga thường đi cả gia đình và thích các hoạt động biển như tắm biển, phơi nắng ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên ông Anh cũng thông tin thêm, do thời điểm khôi phục các đường bay rơi vào giai đoạn cuối mùa du lịch trú đông của khách Nga, do đó, việc duy trì và phát triển thị trường này trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Khánh Hòa.

Tỉnh sẽ triển khai nhiều các hoạt động, sự kiện trong và ngoài nước để xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách như các hội chợ du lịch quốc tế, đón đoàn Famtrip, thực hiện các ấn phẩm quảng bá du lịch bằng tiếng Nga, nâng cấp sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày và hướng đến phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao....

Ông Anh nhận đinh, sự trở lại của du khách Nga mang lại nhiều thuận lợi vì thời gian lưu trú dài ngày và có xu hướng chi tiêu nhiều cho dịch vụ nghỉ dưỡng, spa, ẩm thực và giải trí. Khánh Hòa vốn đã có sẵn hệ thống khách sạn, resort, nhà hàng và nguồn nhân lực phục vụ tốt cho thị trường này. Bên cạnh đó, chính sách miễn visa 45 ngày cho khách Nga, giúp việc nhập cảnh thuận tiện hơn.

Hiện nay sản phẩm du lịch của Khánh Hòa còn chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là những sản phẩm du lịch về đêm hiện còn rất thiếu và hạn chế. ẢNH: BÁ DUY

Tuy nhiên, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đối mặt với một số thách thức như: đội ngũ lao động du lịch có khả năng giao tiếp tiếng Nga đã bị thiếu hụt nghiêm trọng sau đại dịch, do nhiều nhân sự chuyển nghề hoặc nghỉ việc. Khánh Hòa cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với nhiều điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính vì vậy, ngành du lịch Khánh Hòa cần có chiến lược phát triển bền vững, đầu tư nâng cấp sản phẩm du lịch chất lượng cao và tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, tập đoàn du lịch lớn của Nga để phục hồi đường bay thường lệ.

Đồng thời, việc số hóa trong công tác quảng bá và đón khách cũng cần được đẩy mạnh, nhằm tăng khả năng tiếp cận với du khách quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số. Hiện nay sản phẩm du lịch của Khánh Hòa còn chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là những sản phẩm du lịch về đêm hiện còn rất thiếu và hạn chế.