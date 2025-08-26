Bão số 5 gây tốc mái hàng nghìn căn nhà

Sáng 26.8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5 với các tỉnh bắc miền trung và các cơ quan liên quan.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ẢNH: P.B

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, thống kê bước đầu tại tỉnh này cho thấy, bão số 5 đã làm 1 người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng.

Khoảng gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu bị ngập - ngã đổ, 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Hiện bão đã qua và tỉnh đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Người dân sống trong vùng nguy hiểm sẽ tiếp tục được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Bão giật đổ mái tôn nhà của người dân ở Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Tại Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, bão số 5 có diễn biến vô cùng phức tạp, đường đi và tốc độ di chuyển bất thường, song công tác dự báo đã khá sát, tạo điều kiện để địa phương chủ động trong ứng phó.

Đến nay, Nghệ An chưa ghi nhận thiệt hại về người, ngoài một trường hợp tử vong do điện giật khi trèo lên mái nhà chống bão, cùng hai người bị thương và một số thiệt hại về nhà ở, giao thông, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp.

Dù bão đã tan nhưng nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt là các xã miền núi vừa phải chịu hậu quả của đợt lũ tháng 7, nay tiếp tục bị chia cắt do mưa lũ.

Nhiều cây cối ở P.Vinh Phú, Nghệ An bị gãy đổ do bão ẢNH: K.HOAN

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục các hậu quả sau bão.

Xác định tính ưu tiên, rà soát danh sách các hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị tốc mái, đổ nhà.

Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, có giải pháp phòng chống, ứng phó kịp thời.