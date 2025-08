Lũ ống ở Điện Biên làm 19 người chết, mất tích, bị thương

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn ngày 1.8 gây sạt lở đất, lũ ống làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Quài Tở, Sính Phình và P.Điện Biên Phủ.

Mưa lớn gây ra ngập lụt, lũ ống ở nhiều xã tại Điện Biên trong sáng ngày 1.8 ẢNH: ANH LINH

Cập nhật đến 11 giờ ngày 1.8, ở các địa bàn xảy ra lũ quét, lũ, lũ ống đã có 19 người bị chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi.

Trong đó, tại xã Tìa Dình 2 người chết; 6 người bị thương; xã Xa Dung có 1 người, 2 người bị thương và và 8 người mất tích (2 người tại bản Háng Pú Xi, 3 người tại bản Chống Sư A và 3 người tại bản Từ Xa B).

Cũng theo thống kê, xã Xa Dung có 17 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; các xã Phình Giàng và Mường Luân có nhiều nhà bị ngập lụt.

Lũ ống, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường giao thông ở các xã: Xa Dung, Mường Luân, Nà Bủng... bị sạt lở ô tô không đi qua được.

Ngay sau khi lũ ống, sạt lở đất xảy ra ở Điện Biên, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) yêu cầu Quân khu 2 chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Sơn La điều động lực lượng hỗ trợ người dân, chính quyền các địa phương tham gia tìm kiếm những người mất tích, giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia, trong đêm 31.7 và sáng 1.8, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông có nơi mưa rất to. Trong đó, tỉnh Điện Biên ghi nhận lượng mưa tại Phì Nhừ 2 lên tới 269,8 mm.

Trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa giông với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc bộ.

Chiều 1.8, trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch UBND xã Mường Luân (Điện Biên) Nguyễn Trọng Huế cho biết, chính quyền địa phương vừa huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ sơ tán hơn 200 hộ dân tại bản Pá Vạt và khoảng 100 hộ dân ở bản Mường Luân di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Việc di dời khẩn cấp hơn 300 hộ dân ở 2 bản bởi nước lũ dâng cao, do thủy điện Sông Mã 3 xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.

Hiện nay, nước đang rút dần, một số hộ dân ở vùng không nguy hiểm đã trở về nhà nhưng luôn trong tình trạng sẵn sàng sơ tán khi nước lũ dâng cao và có thông báo của chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, ông Huế cho hay lực lượng công an, dân quân tự vệ và cán bộ xã đang túc trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cũng như chủ động xử lý các tình huống bất ngờ trong bối cảnh mưa lũ đang tiếp tục diễn biến khó lường.