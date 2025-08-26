Hà Nội ngập sâu, dịch vụ xe kéo 'cõng' xe máy qua biển nước nở rộ: Giá bao nhiêu/lượt?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trưa 26.8.2025, tại khu vực quốc lộ 70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ (đoạn thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu khoảng 1 mét, khiến hàng trăm phương tiện không thể lưu thông. So với sáng cùng ngày, mực nước đã dâng thêm từ 30 - 50 cm, người dân thậm chí không thể dắt xe máy qua đoạn ngập.

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng 'cõng' xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Nguyên nhân được người dân địa phương cho biết là do trạm bơm mất điện, không thể bơm nước ra ngoài, khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng.