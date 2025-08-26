Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Nội ngập sâu, dịch vụ xe kéo 'cõng' xe máy qua biển nước nở rộ: Giá bao nhiêu/lượt?
Video Đời sống

Đình Huy
Đình Huy
26/08/2025 15:30 GMT+7

Trưa 26.8, đoạn QL70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ vẫn ngập sâu gần 1 m, khiến hàng trăm phương tiện mắc kẹt, nhiều người buộc phải thuê xe kéo 'cõng' xe máy qua điểm ngập với giá 50.000 - 100.000 đồng/lượt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trưa 26.8.2025, tại khu vực quốc lộ 70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ (đoạn thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu khoảng 1 mét, khiến hàng trăm phương tiện không thể lưu thông. So với sáng cùng ngày, mực nước đã dâng thêm từ 30 - 50 cm, người dân thậm chí không thể dắt xe máy qua đoạn ngập.

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng 'cõng' xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Nguyên nhân được người dân địa phương cho biết là do trạm bơm mất điện, không thể bơm nước ra ngoài, khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng.

Hà Nội: QL70 vẫn ngập sâu 1m, xe kéo băng băng 'cõng' xe máy qua biển nước- Ảnh 14.

Công việc kéo xe qua đoạn ngập cũng mất nhiều sức lực vì nhiều đoạn nước ngập tới bụng

ẢNH: ĐÌNH HUY

hà nội Ngập lụt Mưa Ngập ngập Hà Nội tin tức Hà Nội ảnh hưởng bão số 5 mưa lớn Hà Nội kéo xe hà nội cõng xe hà nội
