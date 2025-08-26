Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy
Video Thời sự

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
26/08/2025 13:15 GMT+7

Sáng 26.8, một cây xanh lớn bất ngờ ngã xuống giữa giao lộ Trần Phú – Chu Văn An (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến giao thông tê liệt và một ô tô bị hư hỏng nặng.

Tự động phát

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy

Đang chạy

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

Hà Nội ngập lụt trên diện rộng, hàng loạt xe chết máy

Hà Nội ngập lụt trên diện rộng, hàng loạt xe chết máy

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

Bão số 5 tàn phá Nghệ An, Hà Tĩnh: Hàng nghìn căn nhà tốc mái, cây xanh gãy đổ la liệt

XEM NHANH 12H 26.8: Hà Nội hỗn loạn vì ngập | Nghệ An, Hà Tĩnh oằn mình với hậu quả sau bão

XEM NHANH 12H 26.8: Hà Nội hỗn loạn vì ngập | Nghệ An, Hà Tĩnh oằn mình với hậu quả sau bão

Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5

Vất vả đi qua 36 điểm ngập lụt ở Hà Nội sau bão số 5

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Tan hoang sau lốc xoáy ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 200 nhà hư hại

Trễ làm vì phố Thái Thịnh 'chìm' trong biển nước sau mưa lớn

Trễ làm vì phố Thái Thịnh 'chìm' trong biển nước sau mưa lớn

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Hà Nội mưa lớn suốt đêm do bão số 5, người dân vật lộn giữa 'biển nước'

Toàn cảnh ngày Hà Nội ngập nặng nhiều tuyến phố, cây đổ ngang đường đè ô tô

Toàn cảnh ngày Hà Nội ngập nặng nhiều tuyến phố, cây đổ ngang đường đè ô tô

Sáng 26.8, một cây xanh lớn bất ngờ ngã xuống giữa giao lộ Trần Phú – Chu Văn An (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến giao thông tê liệt và một ô tô bị hư hỏng nặng.

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ, ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa vừa đến rất to tại Hà Nội từ tối 25.8 nhưng đến sáng 26.8 vẫn không ngớt. Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã bị ngập sâu đến nửa bánh xe, nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy - Ảnh 1.

Cây xanh bật gốc tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An

ẢNH: MXH

 

Khám phá thêm chủ đề

cây xanh Cây xanh bật gốc ngã cây ngã cây hà nội cây ngã tin tức Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận