Sáng 26.8, một cây xanh lớn bất ngờ ngã xuống giữa giao lộ Trần Phú – Chu Văn An (quận Ba Đình, Hà Nội) khiến giao thông tê liệt và một ô tô bị hư hỏng nặng.

Mưa lớn tại Hà Nội: Cây xanh bật gốc, chắn ngang đường xe đang chạy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ, ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa vừa đến rất to tại Hà Nội từ tối 25.8 nhưng đến sáng 26.8 vẫn không ngớt. Nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã bị ngập sâu đến nửa bánh xe, nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.