Thời sự

Nghệ An: Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5

Khánh Hoan
Khánh Hoan
26/08/2025 08:28 GMT+7

Bão số 5 đổ bộ Hà Tĩnh và Nghệ An với cường độ rất mạnh đã gây nhiều thiệt hại: nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh, biển quảng cáo đổ sập.

Bão số 5 gây gió mạnh ở Nghệ An từ trưa 23.8. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, bão đổ bộ với sức gió mạnh cấp 8 - cấp 10, giật cấp 11 - cấp 15. Sức gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân tốc mái.

Đến sáng nay 26.8, gió đã ngưng, nhưng nhiều nơi đang có mưa lớn. Tại một số xã vùng núi, mưa lớn gây ngập, chia cắt cục bộ, hàng trăm hộ dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn. 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại các phường (TP.Vinh cũ) ở Nghệ An. 

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 1.

Cây xanh bật gốc, ngã đổ trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

ẢNH: KHÁNH HOAN

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 2.

Gió bão ở Nghệ An được ghi nhận giật cấp 11 - cấp 15 vào đêm 25.8

ẢNH: K.HOAN

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 3.

Cây xanh ngã đổ trên đường ở P.Vinh Lộc, Nghệ An

ẢNH: K.HOAN

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 4.

Mái tôn bị gió bão giật bay

ẢNH: K.HOAN

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 5.

Cây xanh ngã đổ trước cổng một cơ quan ở P.Vinh Lộc, Nghệ An

ẢNH: K.HOAN

Bão số 5 nửa đêm vẫn gây mưa lớn, gió giật ở Nghệ An: Người dân chưa dám ngủ

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 6.

Cây xanh ngã đè sập biển quảng cáo

ẢNH: K.HOAN

Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5- Ảnh 7.

Mái tôn bị bão hất tung ra đường

ẢNH: K.HOAN

Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5

Chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5

Bão số 5 gây mưa lớn dị thường trên diện rộng, dù đã suy yếu và tan đi nhưng vẫn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 2 - 3 ngày tới.

