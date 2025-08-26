Nghệ An: Cây xanh, mái tôn đổ la liệt sau bão số 5

Bão số 5 gây gió mạnh ở Nghệ An từ trưa 23.8. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, bão đổ bộ với sức gió mạnh cấp 8 - cấp 10, giật cấp 11 - cấp 15. Sức gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân tốc mái.

Đến sáng nay 26.8, gió đã ngưng, nhưng nhiều nơi đang có mưa lớn. Tại một số xã vùng núi, mưa lớn gây ngập, chia cắt cục bộ, hàng trăm hộ dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại tại các phường (TP.Vinh cũ) ở Nghệ An.

Cây xanh bật gốc, ngã đổ trước cổng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ẢNH: KHÁNH HOAN

Gió bão ở Nghệ An được ghi nhận giật cấp 11 - cấp 15 vào đêm 25.8 ẢNH: K.HOAN

Cây xanh ngã đổ trên đường ở P.Vinh Lộc, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Mái tôn bị gió bão giật bay ẢNH: K.HOAN

Cây xanh ngã đổ trước cổng một cơ quan ở P.Vinh Lộc, Nghệ An ẢNH: K.HOAN

Cây xanh ngã đè sập biển quảng cáo ẢNH: K.HOAN