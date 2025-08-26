Hà Tĩnh: Hàng loạt ô tô bị hư hại sau bão số 5

Sáng 26.8, nhiều người dân ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) khi đến một trung tâm thương mại nằm trên địa bàn để lấy xe ô tô sau 1 ngày đưa đến đây gửi nhờ, phòng tránh ngập nước khi bão số 5 đổ bộ, thì phát hiện phương tiện bị hư hỏng.
Một người dân có xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước cho biết: "Do trung tâm thương mại này nằm ở vị trí cao, chưa khi nào bị ngập lụt khi mưa lớn nên rất nhiều người dân chọn đưa xe đến đây để gửi nhờ.
Không ngờ bão số 5 với gió giật mạnh, cuốn phăng nhiều vật dụng bay tứ tung, rơi xuống va đập vào nhiều xe ô tô , trong đó có xe của tôi".
