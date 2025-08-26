Hà Tĩnh: Hàng loạt ô tô bị hư hại sau bão số 5

Sáng 26.8, nhiều người dân ở P.Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) khi đến một trung tâm thương mại nằm trên địa bàn để lấy xe ô tô sau 1 ngày đưa đến đây gửi nhờ, phòng tránh ngập nước khi bão số 5 đổ bộ, thì phát hiện phương tiện bị hư hỏng.

Trước bão số 5, nhiều người dân ở P.Thành Sen đưa xe ô tô đến trung tâm thương mại nằm trên địa bàn để gửi ẢNH: TÂN KỲ

Một người dân có xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phía trước cho biết: "Do trung tâm thương mại này nằm ở vị trí cao, chưa khi nào bị ngập lụt khi mưa lớn nên rất nhiều người dân chọn đưa xe đến đây để gửi nhờ.

Không ngờ bão số 5 với gió giật mạnh, cuốn phăng nhiều vật dụng bay tứ tung, rơi xuống va đập vào nhiều xe ô tô , trong đó có xe của tôi".

Một xe ô tô bị vỡ kính sau

ẢNH: TÂN KỲ

Xe ô tô bán tải bị hư hỏng nặng phần kính chắn gió phía trước xe và trần xe ẢNH: TÂN KỲ

Xe ô tô điện bị hư hỏng nặng ẢNH: TÂN KỲ

Xe ô tô bị vỡ đèn phía trước do bão số 5 cuốn nhiều vật dụng từ trên cao rơi xuống va trúng ẢNH: TÂN KỲ