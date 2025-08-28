Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an 'cõng' mì tôm vượt rừng giúp dân bản biên giới bị cô lập

Minh Hải
Minh Hải
28/08/2025 15:41 GMT+7

Bản Pa (xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa) ở khu vực biên giới giáp với nước bạn Lào bị cô lập nhiều ngày qua do bão số 5 đã được lực lượng công an địa phương 'cõng' mì tôm vào cứu giúp lúc khó khăn.

Ngày 28.8, ông Phạm Văn Tuấn, Bí thư xã Tam Thanh, cho biết bản Pa bị chia cắt nhiều ngày qua do tuyến đường duy nhất vào bản bị cây lớn đổ gãy chắn ngang đường trong bão số 5, đến nay chưa thể khắc phục, dọn dẹp.

Công an cõng mì tôm cứu trợ dân cô lập tại bản Pa , xã Tam Thanh - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã Tam Thanh vượt rừng "cõng" mì tôm vào bản giúp dân

ẢNH: PHÚC NGƯ

"Bản Pa là bản giáp biên giới với Lào, cách trung tâm xã khoảng 8 km. Vị trí cây đổ gãy cách bản khoảng 1,5 km khiến bản bị cô lập. Toàn bản hiện có 109 hộ với 541 nhân khẩu. 

Để hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, chúng tôi huy động các lực lượng, trong đó có công an, tổ chức đi bộ đoạn đường 1,5 km để đưa mì tôm và một số nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân", ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, những ngày qua, địa phương đang dồn lực lượng dọn dẹp, khắc phục các trường học bị đất đá tràn vào để kịp thời cho năm học mới. Sau đó sẽ tổ chức khắc phục, dọn dẹp cây cối đổ gãy và các vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông.

Công an cõng mì tôm cứu trợ dân cô lập tại bản Pa , xã Tam Thanh - Ảnh 2.

Cán bộ công an mang theo mì tôm, đi bộ 1,5 km đường rừng núi mới tiếp cận được bản Pa

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thông tin từ Công an xã Tam Thanh cho biết, đơn vị đã huy động 8 cán bộ công an xã và 8 người trong tổ bảo vệ an ninh trật tự địa phương "cõng" mì tôm và một số nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bản Pa.

Đồng thời, tổ chức lực lượng giúp người dân trong bản dọn dẹp nhà cửa bị bùn đất tràn vào, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5.

Tin liên quan

Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập trong nước lũ

Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập trong nước lũ

Tính đến chiều tối 27.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 3.333 ngôi nhà bị ngập lụt do nước các sông lớn dâng cao.

Khám phá thêm chủ đề

xã Tam Thanh Xã miền núi mì tôm mưa bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận