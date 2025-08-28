Công an 'cõng' mì tôm vượt rừng giúp dân bản biên giới bị cô lập

Ngày 28.8, ông Phạm Văn Tuấn, Bí thư xã Tam Thanh, cho biết bản Pa bị chia cắt nhiều ngày qua do tuyến đường duy nhất vào bản bị cây lớn đổ gãy chắn ngang đường trong bão số 5, đến nay chưa thể khắc phục, dọn dẹp.

Cán bộ Công an xã Tam Thanh vượt rừng "cõng" mì tôm vào bản giúp dân ẢNH: PHÚC NGƯ

"Bản Pa là bản giáp biên giới với Lào, cách trung tâm xã khoảng 8 km. Vị trí cây đổ gãy cách bản khoảng 1,5 km khiến bản bị cô lập. Toàn bản hiện có 109 hộ với 541 nhân khẩu.

Để hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm, chúng tôi huy động các lực lượng, trong đó có công an, tổ chức đi bộ đoạn đường 1,5 km để đưa mì tôm và một số nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân", ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, những ngày qua, địa phương đang dồn lực lượng dọn dẹp, khắc phục các trường học bị đất đá tràn vào để kịp thời cho năm học mới. Sau đó sẽ tổ chức khắc phục, dọn dẹp cây cối đổ gãy và các vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông.

Cán bộ công an mang theo mì tôm, đi bộ 1,5 km đường rừng núi mới tiếp cận được bản Pa ẢNH: PHÚC NGƯ

Thông tin từ Công an xã Tam Thanh cho biết, đơn vị đã huy động 8 cán bộ công an xã và 8 người trong tổ bảo vệ an ninh trật tự địa phương "cõng" mì tôm và một số nhu yếu phẩm vào hỗ trợ người dân bản Pa.

Đồng thời, tổ chức lực lượng giúp người dân trong bản dọn dẹp nhà cửa bị bùn đất tràn vào, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 5.