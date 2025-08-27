Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập trong nước lũ

Tính đến chiều tối 27.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có 3.333 ngôi nhà bị ngập lụt do nước các sông lớn dâng cao.
Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trong ngày 27.8, tại Thanh Hóa đang có rất nhiều khu dân cư bị ngập sâu từ 0,5 - 2 m. Hầu hết các khu dân cư đều nằm dọc theo các sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Lèn, sông Cầu Chày, sông Bưởi…
Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại cảnh ngập lụt ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:
