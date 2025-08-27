Hình ảnh hàng ngàn ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập trong nước lũ

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trong ngày 27.8, tại Thanh Hóa đang có rất nhiều khu dân cư bị ngập sâu từ 0,5 - 2 m. Hầu hết các khu dân cư đều nằm dọc theo các sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Lèn, sông Cầu Chày, sông Bưởi…

Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại cảnh ngập lụt ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

Nước trên các sông tại Thanh Hóa 2 ngày qua đều dâng lên các mức trên báo động 2 và trên báo động 3 gây ngập hàng ngàn nhà dân. Tính đến 15 giờ ngày 27.8, đã có 3.333 nhà dân bị ngập và 142 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do gió bão số 5 hoặc do bị sạt lở đất đá. ẢNH: MINH HẢI

2 ngày qua, tại xã Đông Thành (Thanh Hóa) hàng trăm nhà dân khu vực ngoài đê sống dọc tuyến sông Lèn bị ngập sâu từ 0,5 - 2 m ẢNH: MINH HẢI

Thi thoảng những người dân xã Đông Thành có nhà bị ngập chèo thuyền ra mua lương thực. Những hộ nhà cấp bốn đều đã sơ tán đi nơi khác, chỉ còn những hộ có nhà cao tầng thì di chuyển lên tầng 2 hoặc tầng 3 để tránh ngập chờ nước rút. ẢNH: MINH HẢI

Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét

Một khu dân cư ở xã Đông Thành lọt thỏm trong dòng nước lũ khi sông Lèn dâng lên trên mức báo động 3 ẢNH: MINH HẢI

Một người phụ nữ ngồi trên thuyền, quanh quẩn bên căn nhà bị ngập ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống người dân vùng bị ngập lụt bị đảo lộn hoàn toàn ẢNH: MINH HẢI

Một người đàn ông ở xã Đông Thành phải lên tầng thượng để ở do tầng 1 bị ngập hoàn toàn ẢNH: MINH HẢI

Hàng chục ngàn người dân ở tỉnh Thanh Hóa đang từng giờ từng phút mong ngóng nước rút ẢNH: MINH HẢI

Dọc tuyến sông Mã chảy qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang có hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu ẢNH: MINH HẢI

Một người phụ nữ ở P.Hàm Rồng bám trụ trên mái nhà chờ nước rút ẢNH: MINH HẢI

Nước sông Bưởi dâng cao cũng đang khiến hàng trăm nhà dân ở xã Kim Tân ngập sâu ẢNH: MINH HẢI

Có nhiều nơi nhà dân ngập sâu hơn 2 m gây hư hỏng nhiều tài sản ẢNH: MINH HẢI

Người dân cho biết lũ trên nhiều sông lên mức bằng với đỉnh lũ năm 2017 ẢNH: MINH HẢI

Thiệt hại bão số 5: 8 người chết và mất tích, hơn 8.000 nhà bị tốc mái

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 cũng gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống đê điều. Tối 26.8, khi hay tin đê kênh T2 qua địa bàn xã Tống Sơn bị vỡ đoạn dài 50 m, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác khắc phục. ẢNH: MINH HẢI