Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét
Video Thời sự

Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét

Minh Hải
Minh Hải
27/08/2025 16:11 GMT+7

Hầu hết các sông lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vượt mức báo động 2, cảnh báo sắp đạt mức báo động 3. Nhiều nơi nước sông do nước sông tiếp tục dâng. Nước sông dâng đang ồ ạt chảy vào nhà dân sống ven bờ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, từ chiều 26.8.2025 đến sáng 27.8, rất nhiều khu dân cư ven các sông lớn ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu do nước các sông lớn dâng lên liên tục.

Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét

Tại xã Cẩm Thủy, tính đến sáng 27.8 đã có hàng trăm nhà dân ngập sâu từ 0,5 đến hơn 2 mét, buộc người dân phải sơ tán khỏi nhà.

Người dân cho biết nước sông Mã dâng cao, vào đến nền nhà từ trưa 26.8 và liên tục lên cho đến sáng 27.8, nhiều nhà dân ngập sâu hơn 2 mét.

- Ảnh 1.

Ngôi nhà của anh Lê Bình (ảnh) ở khu phố Cửa Hà (xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ngập sâu hơn 2 m khiến nhiều tài sản chìm trong nước, hư hỏng. Anh Bình cho biết, khoảng hơn 12 giờ ngày 26.8, nước sông Mã bắt đầu dâng lên đến sân và nhanh chóng dâng cao hơn 2 m chỉ sau ít giờ đồng hồ.

ẢNH:MINH HẢI

