Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, từ chiều 26.8.2025 đến sáng 27.8, rất nhiều khu dân cư ven các sông lớn ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu do nước các sông lớn dâng lên liên tục.

Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét

Tại xã Cẩm Thủy, tính đến sáng 27.8 đã có hàng trăm nhà dân ngập sâu từ 0,5 đến hơn 2 mét, buộc người dân phải sơ tán khỏi nhà.

Người dân cho biết nước sông Mã dâng cao, vào đến nền nhà từ trưa 26.8 và liên tục lên cho đến sáng 27.8, nhiều nhà dân ngập sâu hơn 2 mét.