Nước sông Mã ồ ạt đổ vào nhà dân

Ngôi nhà của anh Lê Bình (ảnh) ở khu phố Cửa Hà (xã Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ngập sâu hơn 2 m khiến nhiều tài sản chìm trong nước, hư hỏng. Anh Bình cho biết, khoảng hơn 12 giờ ngày 26.8, nước sông Mã bắt đầu dâng lên đến sân và nhanh chóng dâng cao hơn 2 m chỉ sau ít giờ đồng hồ.