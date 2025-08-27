Trường học ở Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5

Hà Tĩnh đề xuất T.Ư hỗ trợ 2.000 tỉ đồng khắc phục thiệt hại bão số 5

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng cho tỉnh này với 2 người chết, 8 người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà và công trình hư hỏng…

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, gồm: 650 tỉ đồng sửa chữa nhà cửa, công trình dân sinh, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi cấp bách; 100 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão; 800 tỉ đồng nâng cấp hệ thống đê điều xung yếu. Hệ thống hồ đập, thủy lợi cũng hư hỏng nặng, chưa có kinh phí sửa chữa.

Hà Tĩnh còn đề nghị được hỗ trợ 150.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, cung ứng giống cây trồng để khôi phục sản xuất...