Xem nhanh 12h: Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề | Danh tính cô gái 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề | Danh tính cô gái 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ

TT Phát triển Nội dung số
27/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 27.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 27.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 27.8: Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề | Danh tính cô gái 'hạ đo ván' thanh niên xăm trổ

Thiệt hại bão số 5: 8 người chết và mất tích, hơn 8.000 nhà bị tốc mái

Bão số 5 đã để lại hậu quả nặng nề tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực bắc Trung bộ. Theo thống kê ban đầu, có 8 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà cùng hàng ngàn hecta lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị hư hại. Hệ thống điện, viễn thông và giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Hà Nội mưa lớn theo từng đợt, nguy cơ ngập lụt trở lại

Sau bão số 5, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc vẫn đang phải đối mặt với những đợt mưa lớn kéo dài. Tại thủ đô, mưa theo từng đợt, có nơi đạt lượng mưa trên 90 mm chỉ trong vài giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt trở lại.

Không chỉ đồng bằng, mà vùng núi Bắc bộ cũng được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Còn trên biển, sóng lớn, gió giật mạnh cấp 7 - 8 khiến tình hình thời tiết thêm phức tạp.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

