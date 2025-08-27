Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lợi dụng Hà Nội ngập lụt, loạt tài khoản đăng ảnh giả do AI tạo để 'bán hàng xả lỗ'
Video Đời sống

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/08/2025 08:19 GMT+7

Lợi dụng tình hình ngập lụt ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc, nhiều người cố tình đăng hình ảnh lập lờ để bán hàng online. Vài hình ảnh được hết tài khoản này đến tài khoản khác đăng tải kèm lời than thở cả kho hàng bị ngập nên 'đứt ruột xả hàng'.

"Đứt từng khúc ruột. Em nhập hết cả kho hàng thu đông giờ ngập. Em xả hàng bên dưới nhé các chị ơi"...

Những lời than thở nghe có vẻ rất hợp lý. Vì bão vừa đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng. Và thủ đô Hà Nội cũng đang ngập sâu ở nhiều nơi.

Thế nhưng kỳ lạ thay, không riêng gì một tài khoản, mà những hình ảnh này lại được nhiều trang fanpage đồng loạt sử dụng với chung một mục đích: bán hàng xả lỗ.

Tìm kiếm các hình ảnh này trên Google, kết quả là, xuất hiện trên một trang web chuyên cung cấp hình ảnh có trả phí lẫn miễn phí. Và hình ảnh này được ghi rất rõ: Do AI tạo ra.

Trở lại với những tài khoản này, bấm vào từng trang cá nhân, những người này vẫn miệt mài livestream chốt đơn. Mặc cho bên dưới bài viết là vô số bình luận từ dân mạng kêu gọi người dùng nên tỉnh táo để tránh bị dắt mũi.

Nhiều người chỉ trích cho rằng các "chủ shop" đang lợi dụng tình hình mưa lũ để bán hàng online. Và nếu để ý, thì có lẽ nhiều người cũng nhận ra trong số các "chủ shop", có "hot girl online" Nguyễn Hoàng Mai Ly. Nguyễn Hoàng Mai Ly hồi tháng 4.2025 từng có hành vi kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm nhập lậu.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

