Người chạy xe máy điện lưu ý cảnh báo sau của CSGT TP.HCM

Ngày 26.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã đưa ra cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng xe điện sau các vụ cháy xe điện liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian qua trên cả nước.

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và hạn chế thiệt hại liên quan đến xe điện, CSGT TP.HCM đã chia sẻ 4 kỹ năng quan trọng mà người sử dụng xe điện cần lưu ý.

Theo CSGT, nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy xe điện là do người sử dụng không vận hành và bảo dưỡng đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đồng thời thiếu sự chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ.

Để bảo vệ an toàn và tài sản của mình, người sử dụng xe điện cần trang bị các kỹ năng sau:

Đầu tiên, hãy chọn và sử dụng xe điện có chất lượng đảm bảo, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định theo quy định; luôn tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng.

Thứ hai, khi sạc điện, phải làm theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo vệ tuổi thọ và sự an toàn của xe; không sạc khi thiết bị sạc hoặc phương tiện gặp sự cố; nếu ắc quy, pin có dấu hiệu hư hỏng như phồng, nứt thì cần thay thế ngay. Sau khi sử dụng, đợi khoảng 20 phút cho bình điện nguội mới bắt đầu sạc; không sạc xe ngay sau khi vận hành và không sạc quá 8 giờ liên tục. Hãy kiểm tra thường xuyên trong quá trình sạc và tuyệt đối không sạc qua đêm hoặc khi không có người lớn ở nhà.

Thứ ba, không tự ý điều chỉnh các thông số kỹ thuật của phương tiện hoặc thiết bị khác so với yêu cầu của nhà sản xuất. Khi thay thế các linh kiện như ắc quy, pin hay bộ sạc, cần chọn đúng loại tương thích với phương tiện.

Cuối cùng, đối với xe ô tô điện, chỉ sạc tại các trạm được cấp phép hoặc sử dụng bộ sạc tại nhà với các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các trạm sạc phải có các biện pháp ngăn cháy và chống cháy lan, đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có kế hoạch xử lý sự cố cháy nổ tại khu vực sạc.

CSGT TP.HCM cũng nhấn mạnh rằng, hiện nay, số người sử dụng xe điện đang ngày càng tăng, đặc biệt ở các thành phố và khu đô thị. Những việc tưởng chừng như đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được, nhưng nếu không chú ý, chủ quan hoặc lơ là, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.