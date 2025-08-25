Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TikToker nhận sai, xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'
Video Đời sống

TikToker nhận sai, xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

Hồ Hiền
Hồ Hiền
25/08/2025 19:43 GMT+7

TikToker Lucia Trinh gây tranh cãi khi nói người trồng sầu riêng “không dám ăn” vì sợ phân thuốc. Trước phản ứng dữ dội, nữ TikToker phải lên tiếng xin lỗi.

TikToker nhận sai, xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

TikToker nhận sai, xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

"sầu riêng là vua của mọi loại trái cây và đa số những người trồng sầu riêng thì đa số là không một ai dám ăn hoặc đa số là không cho con cháu của họ ăn. Đặc biệt là những loại sầu riêng mắc tiền. Lý do những trái sầu riêng này mắc tiền không phải chỉ vì nó được nhiều người ưa chuộng mà vì nó được xịt thuốc và bón phân cực kỳ nhiều. Làm kinh tế mà mọi người. Không lời thì sao mà làm".

Dù đoạn video gốc đã không còn xuất hiện trên kênh của TikToker Lucia Trinh, nhưng những phát ngôn này vẫn bị cộng đồng mạng lưu lại và chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

TikToker xin lỗi vì nói 'người trồng không dám ăn sầu riêng'

Chỉ trong một thời gian ngắn, Lucia Trinh nhận về vô số phản ứng trái chiều. Nhiều người cho biết dù có sử dụng phân thuốc, người trồng phải tuân thủ các quy định liên quan đến thời gian cách ly hay liều lượng.

Bản thân việc sầu riêng Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang nhiều nước cũng cho thấy chất lượng loại quả này đạt chuẩn ra sao và phát ngôn của nữ TikToker này là đánh đồng, phiến diện, có thể tác động tiêu cực đến người trồng sầu riêng.

Nhiều người cho rằng phát ngôn của nữ TikToker có thể tác động tiêu cực đến người trồng sầu riêng

Ngày 24.8, Lucia Trinh, TikToker có hơn 217.000 người theo dõi, đăng tải video lên tiếng về tuyên bố trước đó của cô về sầu riêng và người trồng loại quả này. Cô khẳng định phát ngôn trước đó là sai và muốn nhận trách nhiệm và nêu rõ một số vấn đề đã nói ở video trước.

Chi tiết mời quý vị theo dõi video.

Trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công cụ phổ biến trong việc sản xuất nội dung, đặc biệt là các video ngắn. Nhiều người nghiện xem video ngắn, lướt mãi mà không dừng lại được.

Xem thêm bình luận