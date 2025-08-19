Dự định chỉ lướt mạng một lúc để giải trí nhưng rồi lướt đến cả tiếng, mấy tiếng đồng hồ hay thậm chí là cả đêm… Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ có lẽ thường xuyên gặp tình trạng không dứt ra nổi khỏi chiếc điện thoại, khỏi các nền tảng video ngắn khi các trải nghiệm xem có thể nói là quá tiện lợi, quá cuốn… mà nhiều khi họ chẳng biết vì sao mình lại cứ xem mãi những nội dung này.

Xem video ngắn, video AI vô nghĩa quá nhiều - lỗi khán giả hay nền tảng

Trong thời đại số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở thành công cụ phổ biến trong việc sản xuất nội dung, đặc biệt là các video ngắn. Những video này, được tạo ra với tốc độ nhanh chóng và chi phí thấp, đã trở nên rất phổ biến trong thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng trên các nền tảng xã hội. Tuy nhiên, với sự gia tăng của các video do AI sản xuất, câu hỏi về chất lượng và giá trị của những nội dung này bắt đầu nảy sinh.

Dù được nhận xét hình ảnh đơ cứng, lời thoại không tự nhiên nhưng video AI vẫn ngập tràn trên các nền tảng và thu hút đông đảo người xem ẢNH: VÕ HIẾU

Những video ngắn này liên tục xuất hiện, thu hút người xem một cách vô thức, bất kể họ có thực sự quan tâm đến nội dung hay không. Điều này dẫn đến một câu hỏi lớn: liệu nền tảng có đang chịu trách nhiệm chính về sự phát triển mạnh mẽ của video AI hay chính thói quen và sự dễ dãi của người xem đã góp phần vào sự lan rộng của loại hình nội dung này?

Anh Hà Đức Thiện (37 tuổi, TP.HCM) chia sẻ chưa nói tới trẻ em mà chỉ cần ra sân bay, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh cứ 10 người lớn thì có tới 7-8 người tay cầm điện thoại, lướt xem các video ngắn, video review phim ẢNH: VÕ HIẾU

Theo Tiến sĩ Stephen Scott, chuyên gia về tâm lý học trẻ em tại Bệnh viện Maudsley (Anh), việc tiêu thụ video ngắn quá mức có thể dẫn đến các tác động tiêu cực đối với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm giảm khả năng tập trung, hành vi bốc đồng và rối loạn giấc ngủ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng những video này, dù dễ tiếp cận và thú vị, có thể khiến người xem mất đi khả năng duy trì sự chú ý vào các nhiệm vụ dài hơn.

Trong khi đó, Business Insider dẫn lời ông Steve Chen, đồng sáng lập YouTube, cũng bày tỏ lo ngại về việc trẻ em chỉ xem video ngắn và khuyến nghị các nền tảng nên hạn chế thời gian sử dụng đối với các đối tượng trẻ tuổi, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự phát triển lâu dài.



