Video AI tạo với hình ảnh khó phân biệt thật - giả

Những nội dung đánh vào nỗi sợ bản năng này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các địa phương bị gán tên.

Có những video mô tả chi tiết cách nạn nhân bị phân xác rồi… cho vào nồi bún cá, hay cách một người chồng giết vợ rồi phi tang xác bỏ vào nem chua. Tất cả chỉ là hư cấu, nhưng lại đánh mạnh vào cảm xúc người xem và gợi lên liên tưởng kinh hoàng về chính những vùng đất đó.

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Không ít người sau khi xem xong các video này đã để lại bình luận băn khoăn không biết thông tin là thật hay giả, hoặc thậm chí nói rằng họ cảm thấy “ớn” khi nghe nhắc đến những món ăn đó. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý cá nhân mà còn có thể gây thiệt hại về mặt du lịch, ẩm thực, hình ảnh địa phương trong mắt cộng đồng.

Có những video đạt nhiều triệu view

Hầu hết các video đều có một điểm chung: chúng được kể bằng giọng đọc chậm rãi, vô cảm – như thể đang đọc một bản tin thời sự, khiến người xem càng thêm rợn người. Hình ảnh đi kèm được AI tạo ra một cách chân thực đến mức nếu không để ý kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng đó là ảnh thật.

Các video đánh vào tâm lý tò mò của người xem

Một vấn đề nữa nằm ở chỗ, dù những nội dung này chỉ là hư cấu, tác động của chúng lên nhận thức và cảm xúc người xem lại vô cùng thật. Khi các video liên tục mô tả những cảnh giết chóc, phi tang xác, loạn luân hay ghen tuông đầy kịch tính, người xem – đặc biệt là giới trẻ – rất dễ bị chai mòn cảm xúc hoặc dần dần trở nên tò mò, thích thú với cái rùng rợn. Không ít người rơi vào tình trạng “nghiện nội dung tiêu cực”, liên tục tìm kiếm những câu chuyện ngày càng ghê rợn hơn để thỏa mãn cảm giác mạnh. Tệ hơn, việc tiếp xúc lâu dài với loại nội dung này có thể khiến một bộ phận người xem vô cảm với các vụ án có thật ngoài đời, hoặc lệch lạc trong cách đánh giá các mối quan hệ xã hội, gia đình.