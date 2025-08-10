Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật
Video Đời sống

Hồ Hiền - Phước Nhân - Quỳnh Phương
10/08/2025 10:21 GMT+7

AI đang tạo ra nội dung với tốc độ chóng mặt – nhanh hơn, rẻ hơn và dễ hơn bao giờ hết. Nhưng khi video, hình ảnh, giọng đọc đều có thể được “dựng sẵn” chỉ bằng vài cú click, những nhà sáng tạo thật và các nền tảng mạng xã hội đang đối mặt với một thách thức lớn.

Nếu như trước đây, việc tạo ra một video cần cả ê-kíp, thiết bị, thời gian viết kịch bản, quay, dựng, lồng tiếng,… thì bây giờ, chỉ cần một chiếc máy tính, một công cụ AI và vài cú click chuột, bạn đã có thể sở hữu cả trăm video trong một buổi sáng. Và trong thế giới sáng tạo nội dung – nơi từng là “sân chơi” của cảm xúc, cá tính và góc nhìn – thì sự hiện diện ồ ạt của nội dung do AI sản xuất đang khiến mọi thứ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.

Khi AI trở thành công cụ phổ biến, việc tận dụng là điều dễ hiểu. Nhưng khi lạm dụng, hệ quả có thể rất khó lường.

Nội dung sản xuất hàng loạt bằng AI – dù nhanh, rẻ, dễ tiếp cận – nhưng lại thiếu chiều sâu, thiếu cảm xúc thật, và quan trọng nhất là thiếu trách nhiệm xã hội. Nếu cứ để AI tự động hóa mọi thứ từ kịch bản đến giọng nói, từ hình ảnh đến cách dẫn dắt câu chuyện, thì lâu dần, người xem sẽ bị cuốn vào một không gian mạng lạnh lẽo, nhàm chán, thậm chí độc hại.

Còn các nhà sáng tạo – những người từng tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân – sẽ bị đẩy ra rìa, hoặc buộc phải chạy theo cuộc đua "bấm nút cho nhanh", đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.

AI không có đạo đức, nên một khi bị lạm dụng, nó dễ trở thành công cụ tiếp tay cho sự xuống cấp của nội dung – thay vì nâng tầm sáng tạo.

Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.

Tin liên quan

Tràn lan video 'rúng động Thanh Hóa, Nghệ An,...': Những hệ lụy khó lường

Chỉ với vài từ khóa đơn giản như rúng động Thanh Hóa, rùng rợn Nghệ An, kinh hoàng Hải Phòng,… người dùng YouTube có thể bắt gặp hàng loạt video án mạng giả tưởng được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo.

AI trí tuệ nhân tạo SẢN XUẤT VIDEO nhà sáng tạo nền tảng video
