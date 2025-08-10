Nếu như trước đây, việc tạo ra một video cần cả ê-kíp, thiết bị, thời gian viết kịch bản, quay, dựng, lồng tiếng,… thì bây giờ, chỉ cần một chiếc máy tính, một công cụ AI và vài cú click chuột, bạn đã có thể sở hữu cả trăm video trong một buổi sáng. Và trong thế giới sáng tạo nội dung – nơi từng là “sân chơi” của cảm xúc, cá tính và góc nhìn – thì sự hiện diện ồ ạt của nội dung do AI sản xuất đang khiến mọi thứ thay đổi nhanh hơn bao giờ hết.

Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Khi AI trở thành công cụ phổ biến, việc tận dụng là điều dễ hiểu. Nhưng khi lạm dụng, hệ quả có thể rất khó lường.

Nội dung sản xuất hàng loạt bằng AI – dù nhanh, rẻ, dễ tiếp cận – nhưng lại thiếu chiều sâu, thiếu cảm xúc thật, và quan trọng nhất là thiếu trách nhiệm xã hội. Nếu cứ để AI tự động hóa mọi thứ từ kịch bản đến giọng nói, từ hình ảnh đến cách dẫn dắt câu chuyện, thì lâu dần, người xem sẽ bị cuốn vào một không gian mạng lạnh lẽo, nhàm chán, thậm chí độc hại.

Còn các nhà sáng tạo – những người từng tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân – sẽ bị đẩy ra rìa, hoặc buộc phải chạy theo cuộc đua "bấm nút cho nhanh", đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.

Video AI ngập tràn các nền tảng video ẢNH: HỒ HIỀN

AI không có đạo đức, nên một khi bị lạm dụng, nó dễ trở thành công cụ tiếp tay cho sự xuống cấp của nội dung – thay vì nâng tầm sáng tạo.

Chi tiết mời quý vị theo dõi trong video.