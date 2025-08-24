Đều đặn hằng ngày, từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều, người cha già gầy gò cùng Con trai Trần Thế Mỹ (26 tuổi) rong ruổi khắp các khu dân cư ở P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để thu gom rác.

Trên chiếc xe ba gác cũ kỹ hoen gỉ, ông Khiêm miệt mài chất từng bao rác, vỏ lon, bìa carton, chai nhựa… đổi lấy đồng tiền mưu sinh.

2 cha con ông Khiêm rong ruổi hằng ngày trên các con đường để lượm ve chai ẢNH: DUY TÂN

Phía sau ông là bóng dáng lặng lẽ của Mỹ, thân hình to lớn nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 5, chân trần lấm lem, tay phụ cha nhặt rác. Công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cha con ông chưa từng nghỉ một ngày. Có hôm mưa lớn, xe nặng trượt bánh, ông lảo đảo, kiệt sức, nhưng ông vẫn không cho phép mình dừng lại.

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Gia đình ông Khiêm vốn chẳng có tài sản gì đáng kể, sống trong căn nhà lộp tôn xuống cấp. Vợ ông sức khỏe yếu, mù chữ nên không thể làm gì ra tiền. Con trai lớn Trần Mẫn Tiến (30 tuổi) học hết lớp 11 thì nghỉ vì học kém, đầu óc cũng không lanh lẹ như người bình thường, nay cũng theo cha đi gom rác phụ giúp. Từ nhà đến nơi làm hơn 5 km, cha con ông vẫn đều đặn đi về mỗi ngày như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Dù tuổi cao, ông Khiêm hầu như không nghỉ làm buổi nào ẢNH: DUY TÂN

Chỉ cần một lần bắt gặp ánh mắt ông Khiêm khi nhắc đến đứa con khờ dại, người ta sẽ thấu hiểu, trên đời này vẫn còn những người cha tuy chẳng có gì trong tay, nhưng trái tim họ lại chứa cả một kho báu vô giá. Với ông, đứa con ấy không chỉ là máu thịt, mà còn là cả bầu trời, là lý do để ông gắng gượng sống từng ngày dù cuộc sống nhiều khốn khó.