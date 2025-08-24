Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ
Video Thời sự

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Duy Tân
Duy Tân
24/08/2025 05:00 GMT+7

Suốt 10 năm qua, ông Trần Văn Khiêm (63 tuổi, ngụ P.Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, trước đây là P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) lặng lẽ mưu sinh bằng nghề thu gom rác, lượm ve chai để nuôi con trai út bị thiểu năng trí tuệ.

Tự động phát

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Đang chạy

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Bão số 5 (bão Kajiki) di chuyển nhanh, gió mạnh không kém gì bão Yagi

Xem đoàn Quân đội nhân dân Lào luyện tập cho A80

Xem đoàn Quân đội nhân dân Lào luyện tập cho A80

Xem nhanh 20h ngày 23.8: Bão số 5 mạnh lên cấp 10 | Người cha miền Tây 10 năm nhặt rác nuôi con trai khờ

Xem nhanh 20h ngày 23.8: Bão số 5 mạnh lên cấp 10 | Người cha miền Tây 10 năm nhặt rác nuôi con trai khờ

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Cảnh báo bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, gió giật cấp 15

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Hướng dẫn xem diễu binh bằng phương tiện công cộng

Hướng dẫn xem diễu binh bằng phương tiện công cộng

Người hơn thập kỷ vẽ bảng hiệu Sài Gòn xưa

Người hơn thập kỷ vẽ bảng hiệu Sài Gòn xưa

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện diễu binh Quốc khánh 2.9 tại Việt Nam

Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

Xem nhanh 12h: Bão số 5 hướng vào Nghệ An-Quảng Trị | Thót tim xe máy kẹt giữa đường ray

Đều đặn hằng ngày, từ 8 giờ sáng đến gần 5 giờ chiều, người cha già gầy gò cùng Con trai Trần Thế Mỹ (26 tuổi) rong ruổi khắp các khu dân cư ở P.Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để thu gom rác.

Trên chiếc xe ba gác cũ kỹ hoen gỉ, ông Khiêm miệt mài chất từng bao rác, vỏ lon, bìa carton, chai nhựa… đổi lấy đồng tiền mưu sinh.

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ - Ảnh 1.

2 cha con ông Khiêm rong ruổi hằng ngày trên các con đường để lượm ve chai

ẢNH: DUY TÂN

Phía sau ông là bóng dáng lặng lẽ của Mỹ, thân hình to lớn nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 5, chân trần lấm lem, tay phụ cha nhặt rác. Công việc nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cha con ông chưa từng nghỉ một ngày. Có hôm mưa lớn, xe nặng trượt bánh, ông lảo đảo, kiệt sức, nhưng ông vẫn không cho phép mình dừng lại.

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ

Gia đình ông Khiêm vốn chẳng có tài sản gì đáng kể, sống trong căn nhà lộp tôn xuống cấp. Vợ ông sức khỏe yếu, mù chữ nên không thể làm gì ra tiền. Con trai lớn Trần Mẫn Tiến (30 tuổi) học hết lớp 11 thì nghỉ vì học kém, đầu óc cũng không lanh lẹ như người bình thường, nay cũng theo cha đi gom rác phụ giúp. Từ nhà đến nơi làm hơn 5 km, cha con ông vẫn đều đặn đi về mỗi ngày như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

Người cha miền Tây 10 năm thu gom rác, lượm ve chai nuôi con trai khờ - Ảnh 3.

Dù tuổi cao, ông Khiêm hầu như không nghỉ làm buổi nào

ẢNH: DUY TÂN

Chỉ cần một lần bắt gặp ánh mắt ông Khiêm khi nhắc đến đứa con khờ dại, người ta sẽ thấu hiểu, trên đời này vẫn còn những người cha tuy chẳng có gì trong tay, nhưng trái tim họ lại chứa cả một kho báu vô giá. Với ông, đứa con ấy không chỉ là máu thịt, mà còn là cả bầu trời, là lý do để ông gắng gượng sống từng ngày dù cuộc sống nhiều khốn khó.

Khám phá thêm chủ đề

Thu gom rác lượm ve chai nuôi con trai khờ thiểu năng trí tuệ người cha già Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận