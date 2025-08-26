Giải đáp vấn đề này, TS. Nguyễn Công Tráng – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện – cho biết bình nóng lạnh là thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, nếu dùng sai cách có thể gây nguy hiểm.

Theo TS. Tráng, để an toàn, người dùng cần:

Trang bị cầu dao chống rò điện (ELCB/RCD) cho hệ thống bình nóng lạnh để tự động ngắt khi có sự cố.

Tắt nguồn điện trước khi tắm. Tuyệt đối không để bình hoạt động trong lúc đang sử dụng nước để tránh nguy cơ rò rỉ điện.

Bảo trì, kiểm tra định kỳ điện trở đun, dây dẫn và đường ống để kịp thời phát hiện hỏng hóc.

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo tắm nước ấm giữa mùa hè sao cho tiết kiệm, an toàn

Bên cạnh yếu tố an toàn, việc tiết kiệm điện cũng rất quan trọng. TS. Tráng khuyên: