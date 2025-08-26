Giải đáp vấn đề này, TS. Nguyễn Công Tráng – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện – cho biết bình nóng lạnh là thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, nếu dùng sai cách có thể gây nguy hiểm.
Theo TS. Tráng, để an toàn, người dùng cần:
- Trang bị cầu dao chống rò điện (ELCB/RCD) cho hệ thống bình nóng lạnh để tự động ngắt khi có sự cố.
- Tắt nguồn điện trước khi tắm. Tuyệt đối không để bình hoạt động trong lúc đang sử dụng nước để tránh nguy cơ rò rỉ điện.
- Bảo trì, kiểm tra định kỳ điện trở đun, dây dẫn và đường ống để kịp thời phát hiện hỏng hóc.
‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo tắm nước ấm giữa mùa hè sao cho tiết kiệm, an toàn
Bên cạnh yếu tố an toàn, việc tiết kiệm điện cũng rất quan trọng. TS. Tráng khuyên:
- Chỉ bật bình trước khi tắm khoảng 10–15 phút, không để chế độ bật liên tục cả ngày.
- Điều chỉnh nhiệt độ hợp lý (khoảng 40–45 độ C), tránh vừa tốn điện vừa gây hại cho da.
- Chọn loại bình có dung tích phù hợp với nhu cầu gia đình, tránh lãng phí năng lượng.
- Ưu tiên sản phẩm có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
