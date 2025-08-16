Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bức xúc vì bị phân biệt khi thuê căn hộ chung cư

Duy Khang
Duy Khang
16/08/2025 07:26 GMT+7

Người thuê căn hộ chung cư Quốc Cường Gia Lai (421 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM) đang rất bức xúc khi Ban quản lý (BQL) chung cư vừa ra thông báo không cho người thuê căn hộ để xe ô tô trong khuôn viên, chỉ ưu tiên cho cư dân là chủ sở hữu căn hộ.

Ông T.A, người thuê căn hộ và sống ở đây nhiều năm qua, cho biết: "Ngày 12.8.2025, Công ty HTC Sài Gòn, đơn vị quản lý tại chung cư ra thông báo có nội dung: Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cư dân là chủ sở hữu căn hộ… từ ngày 1.9.2025, khách thuê căn hộ sẽ không được bố trí chỗ đậu ô tô trong khuôn viên chung cư… Tại sao lại có sự phân biệt, đối xử như vậy? Nếu chính sách này áp dụng ngay từ đầu thì không cần bàn cãi, ở đây chúng tôi đã thuê căn hộ và đậu ô tô nhiều năm qua thì nay BQL lại ra thông báo này. Vậy, chủ căn hộ chung cư mà cho khách thuê nhà, được hưởng tiền thuê nhà là không phải quyền lợi chính đáng? Chỉ chủ sở hữu căn hộ thực sự ở trong căn hộ này thì mới có quyền lợi chính đáng?".

Bức xúc vì bị phân biệt khi thuê căn hộ chung cư- Ảnh 1.

Nơi đậu xe ô tô tại chung cư Quốc Cường Gia Lai

Ảnh: Duy Khang

Bức xúc vì bị phân biệt khi thuê căn hộ chung cư- Ảnh 2.

Nội dung thông báo có sự phân biệt đối xử với khách thuê ở chung cư Quốc Cường Gia Lai

Ảnh: Duy Khang

PV Thanh Niên đã liên lạc qua điện thoại với đại diện BQL chung cư và được trả lời: "Chúng tôi chỉ trả lời vấn đề này đối với cư dân nếu cư dân có thắc mắc, không trả lời cho báo chí".

Theo ông T.A, sau khi có thông báo nói trên, nhiều người thuê căn hộ và chủ các căn hộ cho thuê bày tỏ bức xúc với ban quản trị, BQL, và có thể tới đây sẽ có phương án khác thay thế. "Tuy nhiên, với quan điểm phân biệt người thuê và chủ căn hộ của BQL như thế này, chúng tôi cũng rất e ngại cho quyền lợi của người thuê, mặc dù người thuê vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đóng phí quản lý và phí gửi xe như chủ sở hữu căn hộ", ông T.A bày tỏ. 

