Theo đó, đối với giải pháp tạm thời, sở đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho thực hiện cơ chế thí điểm về khai thác cho thuê căn hộ để ở trong nhà chung cư theo hình thức lưu trú ngắn hạ. Đồng thời sẽ tổng hợp thực tế làm cơ sở kiến nghị các cơ quan Trung ương bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật.

Phạm vi áp dụng thí điểm là những căn chung cư trên địa bàn TP.HCM có các hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải được xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo pháp luật về xây dựng.

Các căn hộ thí điểm cho thuê lưu trú ngắn hạn phải đáp ứng một số điều kiện như: việc cho thuê phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú. Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú; thực hiện thông báo lưu trú khi có khách.

TP.HCM đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong chung cư ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, PCCC, bảo hiểm cho người lưu trú. Hoạt động thí điểm phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, quyền lợi cư dân. Chủ sở hữu căn hộ vi phạm quy định về thông báo lưu trú, thuế, an ninh, PCCC trong thời gian thí điểm sẽ bị kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Trường hợp tái phạm nhiều lần, Ban quản trị có thể tạm ngừng áp dụng cơ chế thí điểm với căn hộ đó…

Về giải pháp dài hạn, Sở Xây dựng đề xuất, sau khi kết thúc thí điểm về mô hình cho thuê căn hộ ngắn ngày trong chung cư nêu trên UBND TP.HCM chủ trì, làm việc với đại diện các sở ngành, UBND cấp xã để đánh giá về hiệu quả, tác động của việc thí điểm mô hình tại thành phố. Sau đó, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng, các cơ quan Trung ương kiến nghị xem xét, bổ sung quy định tại luật Nhà ở, luật Du lịch và các pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Công an Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tổ chức thực hiện thí điểm, xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả thí điểm, tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM.

Giao Sở Du lịch phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn TP.HCM.