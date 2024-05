Dự án cải tạo chung cư gặp khó

Khu chung cư (KCC) Đống Đa (còn gọi là khu tập thể Đống Đa, P.Phú Nhuận, TP.Huế) gồm 5 dãy nhà (A, B, C, D, E) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1979 - 1988, có tổng diện tích xây dựng 3.307 m², tổng diện tích sàn sử dụng 7.971 m².

Hiện trạng chung cư Đống Đa nham nhở do người dân cơi nới và xuống cấp

Lê Hoài Nhân

Đây là khu tập thể do nhà nước xây dựng từ những năm đầu đất nước thống nhất, dành cho cán bộ, công chức, đội ngũ trí thức của tỉnh. Hầu hết các hộ ở đây đều được nhà nước hóa giá, cấp sổ hồng, có nhiều gia đình trải qua 3 thế hệ sinh sống. Sau nhiều năm sử dụng, nhiều hộ lấn chiếm đất công, cơi nới, chắp vá khiến KCC nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng và không đảm bảo an toàn PCCC, nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan đô thị ngay trung tâm TP.Huế. Trong đó, 3 dãy nhà A, B, C đã xuống cấp nghiêm trọng với kết quả kiểm định thuộc cấp độ C và D (cấp độ nguy hiểm do công trình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào).

Phối cảnh dự án chung cư Đống Đa mới nhìn từ góc đường Đống Đa

TLDA

Từ năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có chủ trương kêu gọi đầu tư cải tạo xây dựng KCC Đống Đa, nhằm xóa bỏ KCC cũ để thay thế bằng các KCC mới, hiện đại, đồng bộ với quy hoạch được duyệt, đóng góp vào mục tiêu chỉnh trang đô thị theo nghị quyết HĐND tỉnh, nhưng sau nhiều năm vẫn không tìm được nhà đầu tư. Đến ngày 14.8.2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án. Tại hội nghị này, liên danh 3 nhà đầu tư (Công ty CP đầu tư NNP, Công ty TNHH MTV Hoàng Thành ARC và Công ty CP đầu tư CDC Nha Trang) đề xuất phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được cư dân lựa chọn.

Ngày 28.8.2021, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND chấp thuận chủ đầu tư kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C KCC Đống Đa. Ngày 8.9.2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2088/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Liên danh 3 nhà đầu tư nói trên cũng đã thành lập doanh nghiệp Công ty CP phát triển và đầu tư Đống Đa để triển khai dự án.

C HẬM VÌ 38 HỘ CHƯA GIAO MẶT BẰNG

Theo đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được chủ đầu tư cam kết: 100% hộ gia đình đang sử dụng diện tích hợp pháp sẽ được bố trí tái định cư ngay tại dự án với tiêu chuẩn tái định cư là 45 m² (chính sách tỉnh khi kêu gọi đầu tư thì tiêu chuẩn tái định cư là 30 m²). Các căn hộ tái định cư sẽ được bố trí bắt đầu từ tầng 4 trở lên (từ tầng 1 - 3 phục vụ mục đích công cộng, dịch vụ, thương mại) sau khi xây dựng xong, với diện tích bằng 1,5 lần diện tích sử dụng hợp pháp, số diện tích tăng thêm theo tiêu chuẩn tái định cư 45 m² được nhà đầu tư cam kết bán với giá 15 triệu đồng/m² và 18 triệu đồng/m² cho phần diện tích còn lại của căn hộ tái định cư. Trong trường hợp mức giá sàn căn hộ do UBND tỉnh thẩm định thấp hơn, nhà đầu tư sẽ chấp hành khung giá của UBND tỉnh quy định; trường hợp kết quả thẩm định giá sàn căn hộ của UBND tỉnh cao hơn thì thực hiện theo giá bán của nhà đầu tư đã cam kết. Các hộ tầng 1 KCC còn được nhà đầu tư trả lại mỗi hộ 1 ki ốt tối thiểu 22 m² và được bố trí riêng biệt với hệ số 1:1 tại tầng 1 các mặt chính tuyến phố xung quanh (mặt đường Đống Đa phục vụ chỉnh trang đô thị nên không bố trí trả lại ki ốt) chung cư Đống Đa mới.

Ngoài ra, nhà đầu tư hỗ trợ 80% giá trị tài sản theo đơn giá cấp thẩm quyền phê duyệt, đối với các hộ có công trình tự ý cơi nới trước thời điểm phê duyệt đầu tư; hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ chính tiền di chuyển; hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư 4 triệu đồng/hộ chính/tháng, tính từ ngày nhà đầu tư nhận bàn giao mặt bằng đến khi hộ dân được thông báo nhận căn hộ mới; hỗ trợ công tôn tạo đất mức 50.000 đồng/m² cho các hộ đang sử dụng phần đất lấn chiếm để xây dựng công trình trên đất chung giữa các dãy nhà chung cư.

Để khuyến khích các hộ dân bàn giao sớm, nhà đầu tư đã thưởng mức 20 triệu đồng/hộ bàn giao trong tháng 8.2023. Ngoài ra nhà đầu tư còn hỗ trợ thêm một lần cho các hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công, hộ gia đình hưởng trợ cấp của nhà nước, gia đình có huân chương kháng chiến, mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

Tuy vậy, đến nay chỉ 121 hộ dân nhận các khoản hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, còn 38 hộ vẫn chờ trả lời kiến nghị của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển và đầu tư Đống Đa, cho biết nhà đầu tư mong muốn sớm được UBND tỉnh giao đất để tiến hành khởi công công trình trong tháng 5.2024, đúng với tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc sớm khởi công công trình cũng là mong muốn và đảm bảo sự công bằng đối với 121 hộ dân đã chấp hành các quyết định của cơ quan thẩm quyền khi bàn giao mặt bằng và di dời đến nơi tạm cư, tính từ tháng 8.2023 đến nay.