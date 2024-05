6 năm, chưa làm xong 1,6 km đường ở TP.Hội An

N ẮNG BỤI, MƯA LẦY

Năm 2018, UBND TP.Hội An ra thông báo về việc thu hồi đất của hàng chục hộ dân sống hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (thuộc địa bàn xã Cẩm Hà và P.Tân An) để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,6 km với tổng kinh phí hơn 110 tỉ đồng. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng của một số hộ dân, dự án vẫn trong tình trạng dang dở suốt 6 năm qua.

Hiện trạng hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đang đào bới ngổn ngang MẠNH CƯỜNG

Ông Đinh Văn Phúc (52 tuổi, ở xã Cẩm Hà) cho biết tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là con đường huyết mạch kết nối cầu Nguyễn Duy Hiệu ra tỉnh lộ 607. Việc dự án chậm triển khai đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hàng chục hộ dân hai bên đường. "Tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường cũ bị bong tróc, chi chít ổ gà, mùa nắng thì bụi bặm, mùa mưa thì lầy lội. Chỉ sau trận mưa nhỏ, mặt đường đã xuất hiện các vũng nước khiến người đi đường bất an. Mấy năm nay, bà con địa phương chịu đựng cảnh sống chung với ô nhiễm", ông Phúc nói.

Trước đây, tuyến đường này là khu vực mua bán sầm uất nhất nhì thành phố, đặc biệt có một ngôi chợ bên đường, tập trung rất đông người mua kẻ bán. Bây giờ, đường thi công nham nhở khiến việc lưu thông, buôn bán gặp rất nhiều khó khăn. "Mong các cấp lãnh đạo quan tâm, tìm kiếm phương án sớm tháo gỡ các vướng mắc, nhanh chóng hoàn thiện dự án để việc đi lại của người dân được thuận lợi", ông Phúc chia sẻ.

Cống thoát nước đã được lắp đặt, nhưng chậm hoàn thành MẠNH CƯỜNG

Tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, chi chít ổ gà MẠNH CƯỜNG

Ông Bùi Chi (42 tuổi, ở xã Cẩm Hà) cũng bày tỏ sự bức xúc khi tuyến đường dang dở kéo dài. "Người dân rất mong con đường sớm hoàn thành để đi lại đỡ khổ sở hơn. Đường khởi công nhiều năm nhưng tiến độ thi công vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi đó, tuyến đường này có lượng xe cộ qua lại nhiều. Hiện tại, hai bên đường có nhiều ống cống của các công trình, các đống vật liệu xây dựng ngổn ngang, rất mất an toàn", ông Chi nói.

K HÔNG CHỊU BÀN GIAO SẼ CƯỠNG CHẾ

Một lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Hội An cho biết nguyên nhân khiến dự án nói trên kéo dài suốt nhiều năm là do vướng mặt bằng. Hiện nay, cả hai giai đoạn của dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải tỏa đền bù với tổng cộng 60 hộ dân. Mới đây, đơn vị đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An để tiếp tục vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với một số trường hợp chây ì không chịu bàn giao, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Lý, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho hay hiện tuyến đường vẫn đang trong quá trình thi công giai đoạn 2, vướng mặt bằng một số hộ dân vì chưa thống nhất phương án bồi thường. Dự án do mở thêm giai đoạn 2 nên rắc rối hơn so với các dự án khác. Bởi làm 2 giai đoạn, chính sách sẽ khác nhau nên gây ra nhiều khó khăn. "Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để dự án sớm hoàn thành. Khi làm hết chính sách mà người dân vẫn không chịu thì chúng tôi sẽ tính đến phương án cưỡng chế", ông Lý thông tin.