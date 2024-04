Dự án 'đắp chiếu' vì cơ quan chức năng tiền hậu bất nhất

Dự án quần thể vui chơi, giải trí, du lịch này nằm ở đường ven sông Lam, thuộc P.Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An), do Công ty CP đầu tư và phát triển Vinh Hưng làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 24.1.2017, sau đó được Sở TN-MT Nghệ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 16.8.2021, Sở Xây dựng Nghệ An cấp phép xây dựng cho dự án này.

Dự án xây dựng dang dở phải “trùm mền”

KHÁNH HOAN

Sau khi có giấy phép, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng dự án. Tuy nhiên, khi đang thi công thì ngày 25.11.2021, cán bộ của Hạt Quản lý đê Vinh (trực thuộc Chi cục Thủy lợi Nghệ An) đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm về lĩnh vực đê điều và thiên tai, đồng thời đình chỉ thi công.

Ngày 1.12.2021, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh và đại diện chính quyền địa phương tiếp tục đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm với dự án trên, yêu cầu đình chỉ thi công vì vi phạm điều 26 luật Đê điều, điều 21 Nghị định 104/2017.

T IỀN HẬU BẤT NHẤT

Nguyên nhân khiến dự án bị đình chỉ thi công, theo giải thích của lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, là dự án xây dựng trên bãi sông, đây là tuyến đê cấp 2. Theo luật Đê điều, công trình này không đáp ứng điều kiện để được xây dựng vì đây không phải công trình phòng chống thiên tai. Thế nhưng, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, việc cấp giấy phép xây dựng đã thực hiện đúng quy trình, quy định, trên cơ sở các hồ sơ, văn bản của các cơ quan có liên quan.

Cụ thể, dựa trên biên bản kiểm tra xác định mốc hành lang bảo vệ đê điều do Chi cục Thủy lợi Nghệ An, UBND P.Bến Thủy và đại diện chủ đầu tư lập ngày 7.8.2018, 3 ngày sau, Sở NN-PTNT Nghệ An có văn bản khẳng định: "Việc cắm mốc được thực hiện theo quy định và vị trí các mốc được định vị bằng hệ tọa độ quốc gia VN2000". Sau đó, quy hoạch dự án được điều chỉnh theo đúng thủ tục pháp lý, là căn cứ để cấp phép xây dựng.

Ngày 3.8.2021, Sở NN-PTNT Nghệ An tiếp tục có văn bản do giám đốc sở này ký gửi UBND tỉnh Nghệ An, khẳng định: "Khu vực đề xuất xây dựng dự án nằm phía ngoài tuyến đê Tả Lam hiện tại và nằm phía trong tuyến đê Tả Lam cũ, không ngập nước trong mùa lũ, không phải là bãi sông theo quy định của luật Đê điều nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 26 luật Đê điều". Thế nhưng, dự án vẫn bị Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An đình chỉ thi công và đến nay, sau 3 năm bị "trùm mền", dự án vẫn chưa biết có tiếp tục được hay không.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An, khẳng định dự án phải đình chỉ vì vi phạm điều 26 luật Đê điều, điều 21 Nghị định 104/2017. Do đoạn đê sông Lam này có 2 bờ thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nên thẩm quyền "gỡ rối" là của Bộ NN-PTNT. Hiện dự án đang chờ Bộ NN-PTNT điều chỉnh quy hoạch khu vực hai bên bờ sông theo hướng có lợi cho chủ đầu tư tiếp tục thi công. Tuy nhiên, ông Thành cũng cho hay thời gian để "gỡ rối" cho dự án vẫn chưa thể xác định được vì phải phụ thuộc vào Bộ NN-PTNT.