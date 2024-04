Chế biến mực xà gây ô nhiễm môi trường

C HẾ BIẾN MỰC MẤT VỆ SINH

Theo thống kê của cơ quan chức năng, thời gian qua, trên địa bàn xã Cát Khánh có hơn 40 hộ dân hoạt động sản xuất, sơ chế mực xà. Phần lớn đều là tự phát, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở các thôn An Quang Đông và An Quang Tây.

Mực xà được phơi không đảm bảo vệ sinh THANH QUÂN

Một người dân thôn An Quang Tây cho biết mùi hôi từ nước thải của các cơ sở chế biến mực bốc nồng nặc. Không ít lần người dân viết đơn gửi chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. "Những hôm gió hướng khác còn đỡ, hôm nào gió thổi từ phía biển vào khu dân cư là mang theo mùi hôi không ai chịu được. Vì là hàng xóm của nhau nên nhiều khi cũng muốn nói lắm nhưng ngại", người này nói thêm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày cuối tháng 4.2024, nắng gắt làm cho mùi nước bẩn từ các cơ sở chế biến mực xà bốc lên rất hôi. Ở khoảng cách xa cả trăm mét vẫn ngửi thấy mùi hôi từ kênh nước bẩn cạnh các cơ sở chế biến mực ở cảng Đề Gi. Chưa kể, mực xà được phơi ngay sát ao nước ô nhiễm trông hết sức mất vệ sinh.

Ngoài ra, qua tìm hiểu của PV, phần lớn các cơ sở chế biến mực xà ở khu vực cảng Đề Gi đều trái phép và thường xuyên bị xử phạt nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đ ỊA PHƯƠNG ĐÃ NHIỀU LẦN XỬ LÝ

Theo UBND xã Cát Khánh, thời gian qua, địa phương đã xử phạt hơn 30 cơ sở chế biến mực xà, số tiền phạt hơn 1 tỉ đồng, nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nộp phạt. Công tác xử lý các cơ sở chế biến hiện gặp rất nhiều khó khăn vì đây là nghề mưu sinh lâu nay của người dân.

Nước có mùi hôi từ các cơ sở chế biến mực xà ở xã Cát Khánh thải ra

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND H.Phù Cát, cho biết việc các cơ sở chế biến mực xà gây ô nhiễm ở khu vực cảng Đề Gi địa phương đã nắm và đã nhiều lần xử phạt. Tuy nhiên, các hộ vẫn liên tục tái phạm. "Thời gian qua, tôi đã cho anh em túc trực, không cho xe đông lạnh mang mực xà từ địa phương khác đến đây. Được một thời gian thì người dân lại đưa mực đến các cơ sở chế biến trái phép theo đường biển. Bên cạnh đó, thay vì chở nhiều như trước, nay họ chỉ chở 5 - 10 kg bằng xe máy, nên rất khó phát hiện", ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, trong thời gian tới, huyện sẽ xin ý kiến của cơ quan chức năng liên quan việc xử lý dứt điểm các cơ sở chế biến mực xà gây ô nhiễm. Theo đó, sẽ không cho hoạt động các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn. Đây sẽ là căn cứ pháp lý để các đơn vị dễ dàng xử lý hơn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND H.Phù Cát cũng đã yêu cầu Phòng TN-MT H.Phù Cát rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu còn hiệu lực thì phối hợp với UBND xã Cát Khánh và các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế.