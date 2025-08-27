EVNNPC huy động 536 người khắc phục lưới điện sau bão số 5

Theo EVNNPC, trước khi bão số 5 đổ bộ, ngày 22.8, tổng công ty đã phát đi Công điện khẩn số 4196/CĐ-EVNNPC yêu cầu 100% đơn vị thành viên triển khai ngay các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và hệ thống điện.

PC Hưng Yên hỗ trợ khắc phục hệ thống lưới điện tại tỉnh Nghệ An

Đến ngày 24.8, EVNNPC tiếp tục có Công điện số 4219/CĐ-EVNNPC chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN và tổng công ty tập trung gia cố các điểm xung yếu; bố trí trực vận hành 24/24; phối hợp với chính quyền địa phương phát quang hành lang tuyến, tăng cường tuyên truyền an toàn điện và báo cáo kịp thời diễn biến thiệt hại, tiến độ khắc phục.

EVNNPC yêu cầu toàn bộ đơn vị thành viên triển khai phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm xử lý nhanh, hiệu quả khi sự cố xảy ra.

Đến sáng 26.8, do ảnh hưởng của bão số 5, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khu vực phải ngừng, giảm cung cấp điện. Tuy nhiên, các đơn vị điện lực đã nỗ lực khôi phục, cấp điện trở lại cho 509.000 khách hàng và vận hành trở lại 2.685 trạm biến áp.

Đội xung kích PC Ninh Bình đang chuẩn bị lên đường hỗ trợ tại tỉnh Nghệ An

Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 395.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 3.196 trạm biến áp và 80 đường dây trung thế gặp sự cố. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã khôi phục nhiều trạm biến áp, song một số khu vực vẫn gặp khó khăn do mưa lớn, ngập úng, giao thông chia cắt.

Tỉnh Nghệ An còn khoảng 870.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 6.187 trạm biến áp và 148 đường dây trung thế gặp sự cố; công tác kiểm đếm, xử lý vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự hỗ trợ của nhiều đội xung kích từ các điện lực khu vực phía bắc.

Tỉnh Hà Tĩnh còn khoảng 349.000 khách hàng bị ảnh hưởng; 2.466 trạm biến áp và 62 đường dây trung thế gặp sự cố; thiệt hại nặng nề hơn khi một số cột điện bị gãy đổ, dây dẫn hư hỏng. Tuy nhiên, nhiều trạm biến áp quan trọng đã được khôi phục nhằm bảo đảm cấp điện cho phụ tải thiết yếu: bệnh viện và hạ tầng trọng điểm.

Để hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục lưới điện, EVNNPC huy động nhiều đội xung kích từ các công ty điện lực trực thuộc cùng lực lượng nhà thầu di chuyển vào hỗ trợ.

Cụ thể, EVNNPC điều động 10 đội xung kích với hơn 326 người từ các công ty Điện lực khu vực phía bắc, đồng thời nhận được sự chi viện từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) với 210 người, nâng tổng lực lượng hỗ trợ lên hơn 536 người. Trong đó, 316 người sẽ đến Hà Tĩnh và 220 người sẽ đến Nghệ An.

PC Sơn La chuẩn bị phương tiện vật tư lên đường hỗ trợ khắc phục hệ thống lưới điện tại tỉnh Nghệ An

Trong đêm 25.8, các đoàn từ Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ… đã xuất phát mang theo thiết bị, vật tư chuyên dụng, sẵn sàng thi công trong điều kiện khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định: "Đây là lực lượng tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng vượt nắng thắng mưa, quyết tâm hỗ trợ khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất. EVNNPC cam kết huy động tối đa nhân lực, phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của các đồng nghiệp EVNCPC đã nhanh chóng sát cánh cùng EVNNPC trong lúc khó khăn".

EVNNPC nỗ lực phấn đấu hoàn thành khôi phục cấp điện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.