Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ

Theo người dân địa phương, khoảng 20 giờ ngày 26.8, nước lũ trên sông bắt đầu tràn vào nhà. Để bảo vệ tài sản, người dân phải kê đồ lên cao.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Xóm Đồng Dâu nằm trong lòng sông Bùi, với khoảng hơn 100 hộ dân. Tại đây, nơi ngập sâu nhất trong ngõ khoảng 1,2 m, chính quyền sở tại đã đặt biển báo nguy hiểm.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Để đối phó với nước sông dâng, UBND xã Xuân Mai đã yêu cầu ban chỉ huy quân sự, công an xã, các phòng ban chuyên môn, cùng các thôn, xóm có phương án sơ tán dân cư ở khu vực trũng thấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Trong ảnh là mực nước trên sông Bùi lúc 10 giờ 30 ngày 27.8.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Xã Xuân Mai được sáp nhập từ TT.Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Thủy Xuân Tiên thuộc H.Chương Mỹ cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến, H.Mỹ Đức cũ. Nơi đây được xem là vùng "rốn lũ" ở ngoại thành Hà Nội.
Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị nước lũ sông Bùi tràn qua đê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.
Bình luận (0)