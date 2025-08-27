Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ

Xã Xuân Mai được sáp nhập từ TT.Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Thủy Xuân Tiên thuộc H.Chương Mỹ cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến, H.Mỹ Đức cũ. Nơi đây được xem là vùng "rốn lũ" ở ngoại thành Hà Nội.

Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị nước lũ sông Bùi tràn qua đê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.