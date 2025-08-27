Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/08/2025 10:46 GMT+7

Nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn đê bao Bùi 2 đoạn qua địa bàn các xã Xuân Mai, Trần Phú (Hà Nội), nhiều hộ dân sống ngoài đê sông Bùi phải hối hả chạy lũ.

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 1.

Gần 9 giờ ngày 27.8, anh Đỗ Viết Kiểm (32 tuổi, thôn Đồng Dâu, xã Quảng Bị) hối hả cùng người thân thu dọn đồ đạc vì nước trên sông Bùi dâng cao

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 2.
Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 3.

Theo người dân địa phương, khoảng 20 giờ ngày 26.8, nước lũ trên sông bắt đầu tràn vào nhà. Để bảo vệ tài sản, người dân phải kê đồ lên cao.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 4.
Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 5.

Xóm Đồng Dâu nằm trong lòng sông Bùi, với khoảng hơn 100 hộ dân. Tại đây, nơi ngập sâu nhất trong ngõ khoảng 1,2 m, chính quyền sở tại đã đặt biển báo nguy hiểm.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 6.

Người dân Đồng Dâu đưa trẻ em đến nhà người thân ở tạm khi nước dâng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 7.

Đàn gà đứng co ro trên nóc chuồng vì xung quanh toàn nước

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 8.

Nước lũ chảy tràn qua đê Bùi 2, gây ngập úng cánh đồng làng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 9.

Trước đó, hàng trăm người thuộc các lực lượng của xã Xuân Mai cùng người dân được huy động dùng bao cát đắp các đoạn đê xung yếu, nhưng nước lũ vẫn tràn qua đê

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 10.
Nước tràn đê bao, dân ngoại thành Hà Nội hối hả chạy lũ- Ảnh 11.

Để đối phó với nước sông dâng, UBND xã Xuân Mai đã yêu cầu ban chỉ huy quân sự, công an xã, các phòng ban chuyên môn, cùng các thôn, xóm có phương án sơ tán dân cư ở khu vực trũng thấp, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Trong ảnh là mực nước trên sông Bùi lúc 10 giờ 30 ngày 27.8.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Xã Xuân Mai được sáp nhập từ TT.Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Thủy Xuân Tiên thuộc H.Chương Mỹ cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến, H.Mỹ Đức cũ. Nơi đây được xem là vùng "rốn lũ" ở ngoại thành Hà Nội.

Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị nước lũ sông Bùi tràn qua đê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.


Khám phá thêm chủ đề

Sông Bùi chạy lũ hà nội đê Bùi 2 mưa lớn
