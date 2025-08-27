Người dân 'rốn lũ' Hà Nội thâu đêm đắp đê ngăn nước lũ

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào 23 giờ ngày 26.8, một đoạn đê Bùi 2 (xã Xuân Mai) dài khoảng 20 m bị nước lũ tràn qua. Ở thời điểm này, hàng trăm người thuộc các lực lượng được huy động dùng bao tải cát để đắp các đoạn đê xung yếu, nơi có nguy cơ bị nước lũ tiếp tục chảy tràn.

Lực lượng chức năng dùng bao cát đắp bờ đê ngăn nước lũ trong đêm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài việc gia cố thêm đê, xã Xuân Mai cũng đã triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất…

Khoảng 20 m bờ đê Bùi 2 bị nước lũ tràn qua ẢNH: LÊ KHÁNHN

Trước đó, từ đêm 25.8 đến tối 26.8, tại Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường. Mực nước các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy đều dâng cao.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước tại các sông Tích, sông Bùi, sông Đáy sẽ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Tích có khả năng trên mức báo động 3, sông Bùi ở mức báo động 3.

Người dân 'chạy' tài sản trong đêm ẢNH: LÊ KHÁNH

Tính đến 23 giờ ngày 26.8, mực nước sông Bùi đã trên mức báo động 2, chỉ còn khoảng 40 cm nữa sẽ vượt báo động 3. Ngay trong đêm, người dân ở thôn Bùi Xá (nằm sát sông Bùi) đã huy động người thân đưa đồ đạc đến nơi an toàn.

Xã Xuân Mai được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TT.Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Thủy Xuân Tiên thuộc H.Chương Mỹ cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Tiến, H.Mỹ Đức cũ. Nơi đây được xem là vùng "rốn lũ" ở ngoại thành Hà Nội.

Năm 2024, xã Xuân Mai đã 2 lần bị nước lũ sông Bùi tràn qua đê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu.