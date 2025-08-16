Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mố cầu dân sinh, giao thông bị chia cắt

Ngày 16.8, UBND P.Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự lập chốt, rào chắn cảnh báo người dân tại khu vực cầu số 1 sau khi xảy ra sự cố sập mố cầu do mưa lớn vào chiều tối 15.8.

Mưa lớn kéo dài khiến 2 mố cầu bị sập ẢNH: C.T.V

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15.8, tại khu phố Minh Thành 5 (P.Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai - trước thuộc TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao dẫn đến việc 2 bên mố cầu số 1 trên đường 40 (thuộc khu phố Minh Thành 5), đi từ khu phố Minh Thành 5, P.Chơn Thành đi P.Minh Hưng bị sập, hư hỏng nặng, không thể lưu thôn. Đây là tuyến đường dân sinh khá quan trọng, mỗi ngày có rất nhiều người và phương tiện giao thông qua lại. Cầu này có nguy cơ cầu bị cuốn trôi nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài trong thời gian tới.

Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực nguy hiểm, cử lực lượng túc trực để cảnh báo người dân

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND P.Chơn Thành đã bố trí lực lượng công an và quân sự lập chốt, rào chắn 2 bên cầu, cảnh báo không cho người dân và các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện, UBND P.Chơn Thành cũng đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng, đề nghị sớm khảo sát, khắc phục sửa chữa kịp thời để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.