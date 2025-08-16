Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mố cầu dân sinh, giao thông bị chia cắt

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/08/2025 10:34 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài làm sập mố cầu dân sinh số 1 trên đường 40, kết nối giữa 2 phường Chơn Thành và Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16.8, UBND P.Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự lập chốt, rào chắn cảnh báo người dân tại khu vực cầu số 1 sau khi xảy ra sự cố sập mố cầu do mưa lớn vào chiều tối 15.8.

Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mố cầu dân sinh khiến giao thông bị chia cắt- Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến 2 mố cầu bị sập

ẢNH: C.T.V

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15.8, tại khu phố Minh Thành 5 (P.Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai - trước thuộc TX.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) xảy ra mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao dẫn đến việc 2 bên mố cầu số 1 trên đường 40 (thuộc khu phố Minh Thành 5), đi từ khu phố Minh Thành 5, P.Chơn Thành đi P.Minh Hưng bị sập, hư hỏng nặng, không thể lưu thôn. Đây là tuyến đường dân sinh khá quan trọng, mỗi ngày có rất nhiều người và phương tiện giao thông qua lại. Cầu này có nguy cơ cầu bị cuốn trôi nếu tiếp tục mưa lớn kéo dài trong thời gian tới.

Đồng Nai: Mưa lớn làm sập mố cầu dân sinh khiến giao thông bị chia cắt- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã rào chắn khu vực nguy hiểm, cử lực lượng túc trực để cảnh báo người dân

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND P.Chơn Thành đã bố trí lực lượng công an và quân sự lập chốt, rào chắn 2 bên cầu, cảnh báo không cho người dân và các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Hiện, UBND P.Chơn Thành cũng đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng, đề nghị sớm khảo sát, khắc phục sửa chữa kịp thời để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại.

Tin liên quan

Sập mố cầu, tuyến đường huyết mạch trong Khu kinh tế Nghi Sơn tê liệt

Sập mố cầu, tuyến đường huyết mạch trong Khu kinh tế Nghi Sơn tê liệt

Bão số 2 gây mưa lớn đã khiến mố cầu Yên Hòa bị sập, làm 2 người chết, 3 người bị thương. Cầu sập, khiến tuyến đường huyết mạch trong Khu kinh tế Nghi Sơn bị tê liệt.

Khám phá thêm chủ đề

sập mố cầu mưa lớn Đồng Nai giao thông bị chia cắt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận