Hồi 4 giờ sáng 30.8.2025, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tương đương khoảng 50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ngay trên vùng biển Quảng Trị đến thành phố Huế và có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.