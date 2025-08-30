Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10
Video Thời sự

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
30/08/2025 06:03 GMT+7

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Hồi 4 giờ sáng 30.8.2025, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tương đương khoảng 50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 16 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ngay trên vùng biển Quảng Trị đến thành phố Huế và có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới cách Quảng Trị hơn 200 km, dự báo giật cấp 10 - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới

ẢNH: NCHMF

 

Tin liên quan

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Tối ngày 29.8.2025, hàng nghìn người dân đổ về những tuyến đường trung tâm Hà Nội để chờ xem các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Trong đó, hình ảnh các cựu quân nhân tóc bạc, kiên nhẫn thức trắng đêm chờ đợi đã tạo nên bầu không khí xúc động, khẳng định tình yêu tổ quốc luôn bền bỉ và thiêng liêng.

Khám phá thêm chủ đề

áp thấp nhiệt đới Áp thấp bão số 6 dự báo bão cảnh báo bão Bão trên Biển Đông dự báo thời tiết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận