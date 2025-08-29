Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Phan Hậu
Phan Hậu
29/08/2025 15:51 GMT+7

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6, từ trưa mai 30.8, đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ hôm nay 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển nam đặc khu Hoàng Sa. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị- Ảnh 1.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay 29.8, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 6

ẢNH: P.H

Dự báo trong 12 - 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 30.8, tâm bão ở vị trí 17,2 độ vĩ bắc và 109,8 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng. Vùng gần tâm bão, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, từ đêm nay 29.8 đến hết ngày 31.8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 600 mm. 

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Dư báo từ ngày 30.8 đến hết ngày 31.8, trung du và đồng bằng Bắc bộ và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ đêm ngày 29.8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2 - 5 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ trưa mai 30.8, đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng đất liền ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

