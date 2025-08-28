Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão vào chiều tối mai

Khoảng 19 giờ ngày mai (29.8), áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão (cơn bão số 6) trên Biển Đông, ngay khu vực đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam. Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hồi 19 giờ ngày 28.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc và 115,1 độ kinh đông trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 ( tương đương từ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 km/giờ.



Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và đạt cường độ cấp 8 (hình thành bão) vào chiều tối mai (29.8) NGUỒN: NCHMF

Dự báo đến 19 giờ ngày 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 17 độ vĩ bắc và 111,5 độ kinh đông, trên khu vực đặc khu Hoàng Sa. Cường độ gió đạt cấp 8 (tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Đây là cường độ gió tương ứng với một cơn bão.

Đến 19 giờ ngày 30.8, tâm bão ở trên vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế. Bão tiếp tục duy trì cường độ cấp 8 giật cấp 10 và di chuyển theo hướng tây - tây bắc về phía các tỉnh miền Trung.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.



