Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9, đang hướng vào vùng biển Nghệ An - Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 113,5 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đặc khu Hoàng Sa.

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 trên biển ẢNH: TTDBKTTVQG

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7 (tốc độ 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ sáng mai 30.8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km. Tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10.

Đến 7 giờ sáng 31.8, với tốc độ di chuyển 20 - 25 km/giờ, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực trung Lào, cường độ gió cấp 6.

Cơ quan khí tượng dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa giông mạnh trên vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2 - 5 m, biển động mạnh.

Từ đêm nay 29.8, vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2 - 5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tại khu vực Hà Nội, cập nhật tình hình thời tiết Hà Nội mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực Tây Hồ, Ba Đình.

Trong khoảng 3 giờ tới, dự báo các phường nói trên có khả năng có mưa rào và có thể có giông.

Vùng mưa có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.