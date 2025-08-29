Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Áp thấp nhiệt đới đang tăng cấp, gây mưa lớn ở miền Trung

Chí Nhân
Chí Nhân
29/08/2025 06:54 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và tăng cấp thành bão trong chiều tối nay, hướng về các tỉnh miền Trung. Từ chiều tối 29 đến 31.8, khu vực đồng bằng bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Khả năng tăng cường độ lên cấp 8, thành bão 

Áp thấp nhiệt đới sẽ tăng cấp và đạt cường bộ bão với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 vào chiều tối nay, gây mưa to và gió trên đất liền khu vực Bắc bộ và các tỉnh miền Trung với lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm. Mưa lớn kéo dài đến ngày 31.8 khi bão bắt đầu suy yếu. 

Áp thấp nhiệt đới đang tăng cấp, gây mưa lớn ở miền Trung - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, gây ra đợt mưa lớn kéo dài cho khu vực Bắc bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng

NGUỒN: NCHMF

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hồi 1 giờ ngày 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc và 114,9 độ kinh đông trên khu vực bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tương đương 39 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng tây với tốc độ 10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 30.8, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên cấp 8 (thành bão) giật cấp 10. Tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc và 110,8 độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc khu vực đặc khu Hoàng Sa. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 31.8 thì suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6 giật cấp 8, tâm áp thấp nhiệt đới từ ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc đến 106,6 độ kinh đông trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Từ đêm 29.8, vùng biển từ Nghệ An đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn kéo dài 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đêm qua và sáng sớm nay (29.8), khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.8 đến 3 giờ ngày 29.8 có nơi trên 50mm như: Mô Rai (Quảng Ngãi) 92,8mm, Yang Nam (Gia Lai) 51mm, Hồ Đá Đen (TP.HCM) 59,6mm

Dự báo từ chiều tối và đêm 29.8 đến đêm 30.8 mưa lớn có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi như: khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 120 - 250mm, cục bộ có nơi trên 450mm, cảnh báo mưa cường suất lớn trên 150mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều và đêm 29.8, các nơi khác ở Bắc bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày 31.8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế lượng mưa phổ biến từ 150 - 350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

