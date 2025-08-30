Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!
Video Thời sự

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Như Quỳnh
Như Quỳnh
30/08/2025 05:39 GMT+7

Tối ngày 29.8.2025, hàng nghìn người dân đổ về những tuyến đường trung tâm Hà Nội để chờ xem các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Trong đó, hình ảnh các cựu quân nhân tóc bạc, kiên nhẫn thức trắng đêm chờ đợi đã tạo nên bầu không khí xúc động, khẳng định tình yêu tổ quốc luôn bền bỉ và thiêng liêng.

Khác với những buổi hợp luyện và sơ duyệt được diễn ra trong buổi tối, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức vào sáng ngày 30.8.2025. Ngay từ trưa ngày 29.8, bất chấp thời tiết lúc nắng, lúc mưa, người dân vẫn nô nức đổ về các tuyến đường trung tâm, kiên nhẫn chờ đợi để được chứng kiến những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng của các khối diễu binh, diễu hành.

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Trong số đó, có những người cựu quân nhân với mái tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn rực sáng niềm tự hào, sẵn sàng thức trắng đêm để chờ đến giờ tổng duyệt, càng khiến không khí thêm xúc động.

40.000 người tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 2.

Rất đông người dân vẫn kiên trì dưới mưa để chờ xem diễu binh

ẢNH: HỒNG NAM

Tin liên quan

Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?

Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, Hà Nội sẽ có mưa lớn vào đêm ngày 29.8 và cả ngày 30.8. Tới chính lễ, dự báo cũng sẽ mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đến hết ngày 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh diễu binh 2.9 Quốc khánh 2.9 Cựu chiến binh cựu quân nhân diễu binh diễu hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận