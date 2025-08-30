Khác với những buổi hợp luyện và sơ duyệt được diễn ra trong buổi tối, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức vào sáng ngày 30.8.2025. Ngay từ trưa ngày 29.8, bất chấp thời tiết lúc nắng, lúc mưa, người dân vẫn nô nức đổ về các tuyến đường trung tâm, kiên nhẫn chờ đợi để được chứng kiến những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng của các khối diễu binh, diễu hành.

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Trong số đó, có những người cựu quân nhân với mái tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn rực sáng niềm tự hào, sẵn sàng thức trắng đêm để chờ đến giờ tổng duyệt, càng khiến không khí thêm xúc động.