Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, đêm 29 và ngày 30.8, tại trung tâm TP.Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động diễu binh, diễu hành dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và giông, gió Đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 24 - 26 độ. Xác xuất mưa lớn, khoảng 70%.

Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?

Ngày 30.8, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, xác suất mưa lên tới 80%.

Sáng 2.9, sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, sau không mưa, xác suất mưa từ 60 - 70%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 - 33 độ.