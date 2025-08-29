Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?
Video Thời sự

Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?

Mai Hà - Phan Hậu
29/08/2025 21:23 GMT+7

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, Hà Nội sẽ có mưa lớn vào đêm ngày 29.8 và cả ngày 30.8. Tới chính lễ, dự báo cũng sẽ mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đến hết ngày 2.9.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, đêm 29 và ngày 30.8, tại trung tâm TP.Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động diễu binh, diễu hành dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và giông, gió Đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 24 - 26 độ. Xác xuất mưa lớn, khoảng 70%.

Thời tiết Hà Nội ngày diễu binh: Khu vực nào có mưa?

Ngày 30.8, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, xác suất mưa lên tới 80%.

Sáng 2.9, sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, sau không mưa, xác suất mưa từ 60 - 70%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 - 33 độ.

- Ảnh 1.

Vỉa hè khu vực đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Thụy Khuê ken đặc người

ẢNH: TUYẾN PHAN

thời tiết diễu binh thời tiết Hà Nội Quốc khánh 2.9 thời tiết quốc khánh 2.9 Xem diễu binh
