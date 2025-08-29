Những khuyến cáo đặc biệt người dân khi xem tổng duyệt diễu binh

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Một cô gái có dấu hiệu ngất xỉu khi chờ xem diễu binh được lực lượng chức năng hỗ trợ trên đường Liễu Giai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Buổi tổng duyệt diễn ra cũng là cơ hội tốt nhất để người dân tiếp tục được xem trước chương trình diễu binh, diễu hành. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Cùng thời điểm bắt đầu diễn ra buổi tổng duyệt, tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ sẽ khai hỏa 21 loạt bắn. Vì vậy, ngoài các tuyến đường thuộc lộ trình đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân có thể đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để theo dõi màn pháo lễ.

Khẩn cấp cảnh báo người dân

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, miền Bắc sẽ bắt đầu mưa lớn từ chiều tối và đêm nay 29.8 - 31.8

Ngày 30.8, khung 7 - 13 giờ khả năng mưa rào, giông ở thủ đô là 60 - 70%, khung 13 giờ - 7 giờ hôm sau tăng lên 70 - 80%.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày tới khoảng 24 - 32 độ C; hôm nay sẽ có mưa gián đoạn, đợt đầu tiên có thể vào sáng sớm, đợt thứ hai 13 - 14 giờ. Ngày 30.8, mưa bắt đầu lúc 2 giờ, tuy nhiên sẽ giảm dần khi trời sáng.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Ban tổ chức sự kiện A80 thuộc Sở VH-TT Hà Nội khuyến cáo người dân về các rủi ro liên quan đến việc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài.

Việc tập trung, chờ đợi qua đêm hoặc đến từ quá sớm (trước 3 giờ sáng) ngoài trời sẽ khiến người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, đối mặt với nguy cơ bị cảm lạnh, sốt và các vấn đề sức khỏe khác do sương đêm và mưa ẩm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem diễu binh mà còn có thể gây ra những hệ lụy sức khỏe lâu dài.

Ban tổ chức nghiêm cấm mọi hành vi dựng lều, trại, trải chiếu, bạt để chiếm chỗ và nghỉ qua đêm tại các khu vực công cộng, vỉa hè, việc mang theo các loại ô dù có kích thước lớn cũng không được phép mà nên chuẩn bị các loại áo mưa gọn nhẹ.

Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng là yếu tố then chốt để sự kiện diễn ra thành công. Sự tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau giữa những người tham gia sẽ tạo nên một không khí văn minh, an toàn và đầy ý nghĩa cho ngày hội lớn của dân tộc.