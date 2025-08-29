Gần 180 điểm trông giữ xe phục vụ xem diễu binh A80

Để phục vụ nhân dân và du khách xem diễu binh, diễu hành và tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80), Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ xe trên địa bàn.

Hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục tuyến chính và quanh quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Hà Nội đã bố trí gần 180 điểm trông giữ xe phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong số này có 92 vị trí do Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí và 86 vị trí do các phường, xã bố trí.

Cụ thể, trên trục tuyến 2A (trục metro Cát Linh - Hà Đông), các điểm trông giữ xe được bố trí tại: một phần trong bến xe Yên Nghĩa; lòng đường phố Nguyễn Khuyến - 19.5; khuôn viên Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; khuôn viên Học viện Bưu chính viễn thông, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn; Đại học Thuỷ lợi, ĐH Công đoàn; bãi đất trống gần Công ty thuốc lá Thăng Long đường Nguyễn Trãi.

Trên trục tuyến 3.1 (metro Nhổn - Cầu Giấy): đề pô của tuyến tại Nhổn; bãi đỗ xe của Tổng công ty Vận tải Hà Nội tại ga Nhổn; khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường ĐH Công nghiệp); khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn; lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32); lòng đường các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết …); bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải.

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra sáng 30.8 dự kiến có sự tham gia của lực lượng không quân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại tuyến QL1, vị trí trông giữ xe được tổ chức tại lòng đường 2.5 từ Kim Đồng đến Đền Lừ; Lòng đường các tuyến phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương…; Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng.

Phía cầu Nhật Tân đặt tại lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại giao đoàn (Minh Tảo, Nguyễn Xuân Khoát, Xuân Tảo (đoạn từ Hoàng Minh Thảo đến Nguyễn Xuân Khoát)). Phía cầu Chương Dương tại lòng đường Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng. Phía cầu Vĩnh Tuy gồm lòng đường Đàm Quang Trung và khu đất trống gần đường này.

86 vị trí khác cũng đã được các xã, phường ở Hà Nội bố trí. Trong đó P.Bạch Mai có 3 vị trí là công viên Tuổi trẻ thủ đô, khuôn viên Trường tiểu học Tô Hoàng và khuôn viên Trường THCS Tô Hoàng.

Xã Đại Mỗ đặt tại công viên Phùng Khoang. P.Láng có 4 vị trí: ký túc xá ĐH Giao thông vận tải, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Viện máy và dụng cụ công nghiệp. P.Yên Hòa có 1 vị trí là ô đất 216 Trần Duy Hưng.

Xã Vĩnh Thanh có 2 vị trí đặt tại 2 nhà văn hóa thôn Cổ Điển và thôn Ngọc Chi. Xã Ba Vì có 5 vị trí: trụ sở UBND xã, Trường THPT Minh Quang, 2 nhà văn hóa thôn Lặt, thôn Gò Đá Chẹ và trụ sở UBND xã Khánh Thượng (cũ).

P.Tây Hồ có 4 điểm trông giữ xe, gồm: Nhà khách Bộ Quốc phòng, Trường tiểu học Chu Văn An, khu đất trống tại 161 Yên Phụ, điểm gửi xe phía sau tòa nhà 249 Thụy Khuê. P.Ngọc Hà có 6 vị trí tại 4 trường tiểu học Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bá Ngọc, Đại Yên và Trường tiểu học - THCS Ba Đình, Trường ĐH thủ đô Hà Nội. P.Kiến Hưng có 2 vị trí là trụ sở phường và Trường tiểu học Kiến Hưng.

P.Giảng Võ có 13 vị trí: vườn thú Hà Nội, công viên Indira Gandhi, Trường tiểu học Kim Đồng, Trường THCS Giảng Võ, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường mầm non Tuổi hoa, Trường THPT Phạm Hồng Thái, 4 trường tiểu học: Thủ Lệ, Ngọc Khánh, Thành Công A, Thành Công B, Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường Đội Lê Duẩn.

P.Cửa Nam có 5 vị trí: Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, vườn hoa Tao Đàn, vườn Hoa Mê Linh.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội bố trí 16 vị trí tại các ga của tuyến 2A và 3.1. P.Bồ Đề có 1 vị trí tại khuôn viên Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm.

P.Hai Bà Trưng có 6 vị trí: Trường THCS Tây Sơn, Trường tiểu học Tây Sơn, Trường THCS Ngô Thì nhậm, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Trường THCS Lê Ngọc Hân Trường, Trường THCS Vân Hồ.

P.Ô Chợ Dừa có 3 vị trí tại Trường mầm non Cát Linh, Trường THCS Cát Linh, Trường mầm non Mầm Xanh. P.Tương Mai có 2 vị trí: Trường tiểu học Tương Mai, Trường THCS Tương Mai. P. Thanh Liệt 3 vị trí là Trường THCS Chu Văn An Trường THCS Tân Triều Trường tiểu học Tân Triều.

P.Hồng Hà có 4 vị trí tại 3 Trường tiểu học Chương Dương, Phúc Tân, Nghĩa Dũng và Trường THCS Chương Dương. P.Hà Đông có 4 vị trí là khách sạn sông Nhuệ, trụ sở Văn phòng cơ sở 2 - Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội, Trường THPT Hà Đông, trụ sở Ban quản lý các khu Công nghệ cao và các khu Công nghiệp thành phố.

P. Hoàn Kiếm có 2 vị trí: Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trung tâm Chính trị khu vực Hoàn Kiếm.

Buổi tổng duyệt A80 được tổ chức quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 sáng mai 30.8.

Buổi tổng duyệt có quy mô tương đương lễ chính thức. Đây cũng là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành quan trọng cuối cùng, dự kiến có cả sự tham gia của lực lượng không quân.