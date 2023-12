'Làn sóng' tăng phí trông giữ xe ô tô tại các khu chung cư Hà Nội

Theo quy định hiện hành, các chủ đầu tư có thể căn cứ theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của TP.Hà Nội để điều chỉnh phí giữ xe ô tô tại các khu chung cư, TTTM.

Phí trông giữ xe ô tô ở một số quận nội thành Hà Nội đang tăng dần đều

Phí trông giữ xe ô tô tăng dần đều

Theo ghi nhận, ngay từ đầu năm 2023, một số TTTM đã thông báo điều chỉnh phí trông giữ các phương tiện trong hầm gửi xe. Ngoài việc tăng giá trực tiếp, các TTTM này còn chia nhỏ block, giới hạn khung giờ trông xe ngày/đêm…

Nhiều chung cư tại Q.Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm đã thông báo tăng mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô. Mức giá áp dụng sau tăng ở khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng đối với xe ô tô thứ nhất và khoảng 1,8 triệu đồng/tháng đối với xe ô tô thứ 2 tùy thuộc vào vị trí chung cư.

Mới đây, chung cư Goldmark City cũng thông báo sẽ áp dụng mức phí trông giữ xe ô tô mới tại khu R bắt đầu từ 15.12.2023. Theo đó, mức phí mới với xe ô tô thứ nhất sẽ là 1.450.000 đồng/tháng, với xe ô tô thứ 2 sẽ là 1.750.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT). Trước đó, Goldmark City áp dụng mức giá 1,1 triệu đồng/tháng với xe ô tô thứ nhất, 1,5 triệu đồng/tháng đối với xe ô tô thứ 2.

Trước đó, một số chung cư quanh khu vực Trung Hòa - Nhân Chính (Q.Thanh Xuân), Mỹ Đình, Hồ Tùng Mậu (Q.Nam Từ Liêm) như Thăng Long Number One, HD Mon, Vinaconex Hồ Tùng Mậu, Iris Garden, Imperia Smart City… đều đã áp mức phí dịch vụ trông giữ ô tô từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/xe/tháng.

Cá biệt cũng có những chung cư tăng giá gây sốc. Chẳng hạn như, một chung cư 5 sao ở Q.Thanh Xuân đã áp dụng mức phí gửi ô tô mới tăng hơn 53% so với mức giá cũ: từ 1,5 triệu đồng/xe/tháng lên 2,3 triệu đồng/xe/tháng. Mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại chung cư này sẽ tiếp tục tăng lên 2,5 triệu đồng/xe/tháng từ 1.1.2024. Tổng mức tăng lên đến gần 67% chỉ trong vòng 2 tháng.

Mức tăng nào là hợp lý?

Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2023 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, CPI tháng 11.2023 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, CPI tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, lương cơ bản đã tăng 20,8% kéo theo giá nhân công tăng. Bên cạnh đó, giá điện 2 lần tăng với mức tăng lần lượt là 3% và 4,5%. Giá nước cũng tăng từ 1.7.2023. Điều này ảnh hưởng tới chi phí vận hành hầm xe tại các khu chung cư dẫn đến việc các chủ đầu tư tăng mức phí dịch vụ để bù đắp trượt giá.

Chủ đầu tư Goldmark City cho biết: "Giá trông giữ xe ô tô tại dự án được giữ nguyên trong suốt 5 năm qua mặc dù trên thị trường các loại dịch vụ và hàng hóa cơ bản đều đã nhiều lần tăng giá. Để đảm bảo chi trả cho việc vận hành cũng như hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, chúng tôi buộc lòng phải điều chỉnh phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại dự án".

Được biết, ngoài chi phí về nhân sự vận hành, tiền điện…, từ tháng 7 năm nay, chủ đầu tư dự án này cũng phải chi trả phí dịch vụ khu vực hầm xe và TTTM cho đơn vị quản lý hiện tại.

Hầm xe tại Goldmark City được đầu tư trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại với công nghệ thông minh bao gồm: camera giám sát, camera nhận diện biển số xe, camera chụp toàn cảnh xe, phần mềm trông giữ xe tự động…

Từ trước đến nay, phí dịch vụ trông giữ xe ô tô tại các chung cư, TTTM thường dẫn đến những cuộc tranh cãi kéo dài. Chính vì vậy, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND với phụ lục quy định cụ thể về mức thu theo lượt và theo tháng với từng loại phương tiện, phân theo các tuyến đường vành đai và khu vực quận cụ thể.

Biểu 2.2.1 mục 1 Phụ lục Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND cũng quy định, với những chung cư, TTTM, giàn trông giữ xe hiện đại được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô được tính bằng mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô đến 9 chỗ ngồi theo các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 1 và trên Vành đai 1.

Giàn trông giữ xe hiện đại được định nghĩa bao gồm: trang bị hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh: camera theo dõi, kiểm tra phương tiện người gửi; quản lý điểm đỗ; ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra và tính tiền, in hóa đơn tự động, bảo hiểm gửi xe.

Theo các chuyên gia, chiếu theo quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của TP.Hà Nội, chủ đầu tư có thể căn cứ vào vị trí tòa chung cư và mức độ đầu tư vào hầm gửi xe ô tô để đưa ra định giá hợp lý cho mức phí dịch vụ trông giữ xe ô tô trong giới hạn cho phép. Người yêu cầu dịch vụ có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp theo mức giá phù hợp với túi tiền của họ. Song đơn vị sở hữu nơi gửi xe cũng được phép quyết định mức phí tăng theo năm để bù đắp tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng, đảm bảo chi phí cho các hoạt động vận hành cũng như số tiền đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật của khu vực trông giữ xe.