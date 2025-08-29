Nữ cựu binh Lào Cai 'mời' chồng quân nhân đã khuất cùng đi Hà Nội xem A80

Chiều 29.8, không khí náo nhiệt đã ngập tràn nhiều tuyến phố Hà Nội, dù 7 giờ ngày 30.8, chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) mới diễn ra.

Phố Nguyễn Thái Học chật kín người dân ngồi trên vỉa hè chiều 29.8 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hòa cùng dòng người đang chờ đợi trên phố Nguyễn Thái Học (P.Ba Đình), bà Lê Thị Đáo (80 tuổi, quê Lào Cai; cựu chiến binh) cảm thấy rất phấn khởi.

Trước đó, khi được các con mời xuống Hà Nội xem các hoạt động trong sự kiện A80, bà Đào ban đầu chần chừ vì tuổi cao sức yếu nhưng sau đó đã đồng ý. Bà thắp hương "mời" người chồng quân nhân đã mất cùng đi với mình và cùng 4 người trong gia đình bắt xe khách xuống Hà Nội.

Cựu chiến binh Lê Thị Đào cùng con gái trên phố Nguyễn Thái Học ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Năm nay tôi 80 tuổi rồi, không biết sau này còn có cơ hội được đi lần nào nữa không. Ngoài việc thắp hương 'mời' ông nhà tôi đi cùng. Tôi cũng mang theo huy chương của ông đeo lên ngực áo. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ chỉ rõ đâu là thành tích của ông, đâu là thành tích của tôi", bà Đào nói.

Bà Đào cho biết, từ chiều 29.8, bà đã ra vỉa hè cùng 4 người thân trong gia đình tận hưởng không khí 80 năm Quốc khánh 2.9.

Tối đến, bà Đào sẽ về phòng nghỉ, sáng 30.9 sẽ đi ra khu vực ưu tiên dành cho người già, cựu chiến binh trên đường Hùng Vương để theo dõi chương trình.

"Sau tổng duyệt, tôi sẽ về quê chứ không ở lại Hà Nội đến hết ngày 2.9. Tôi về để nhường vị trí này cho người khác", bà Đào chia sẻ thêm.

Một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận vào chiều 29.8:

Vợ chồng chị Vũ Thị Linh Chi (P.Bạch Mai, Hà Nội) tranh thủ chiều cuối tuần dạo phố chụp ảnh ẢNH: TUẤN MINH

Anh Phạm Trung Thành cùng gia đình từ TP.HCM ra Hà Nội đón Quốc khánh 2.9. “Tôi thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nơi, nhưng quan trọng nhất là tôi cảm nhận được tinh thần yêu nước của mọi người khi đi dạo qua các con phố. Dịp này, tôi muốn đưa cháu đi chụp ảnh, hi vọng khi lớn lên, thấy bức ảnh này cháu sẽ tiếp tục truyền thống yêu nước”, anh Thành chia sẻ ẢNH: TUẤN MINH

Cựu chiến binh Bùi Văn Thuận từ Hà Giang tới Hà Nội sáng 29.8 để đợi xem buổi tổng sáng 30.9. "Chiều nay, tôi đã đi một vòng Hồ Gươm. Tôi rất tự hào, hạnh phúc vì đất nước thay đổi và phát triển như ngày hôm nay”, ông Thuận chia sẻ ẢNH: TUẤN MINH

Những ngày này, góc nào của Hà Nội cũng đẹp, ý nghĩa cho những tấm hình lưu giữ kỷ niệm dịp A80 ẢNH: TUẤN MINH



