Nữ cựu binh Lào Cai 'mời' chồng quân nhân đã khuất cùng đi Hà Nội xem A80

Chiều 29.8, không khí náo nhiệt đã ngập tràn nhiều tuyến phố Hà Nội, dù 7 giờ ngày 30.8, chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (A80) mới diễn ra.
Hòa cùng dòng người đang chờ đợi trên phố Nguyễn Thái Học (P.Ba Đình), bà Lê Thị Đáo (80 tuổi, quê Lào Cai; cựu chiến binh) cảm thấy rất phấn khởi.
Trước đó, khi được các con mời xuống Hà Nội xem các hoạt động trong sự kiện A80, bà Đào ban đầu chần chừ vì tuổi cao sức yếu nhưng sau đó đã đồng ý. Bà thắp hương "mời" người chồng quân nhân đã mất cùng đi với mình và cùng 4 người trong gia đình bắt xe khách xuống Hà Nội.
"Năm nay tôi 80 tuổi rồi, không biết sau này còn có cơ hội được đi lần nào nữa không. Ngoài việc thắp hương 'mời' ông nhà tôi đi cùng. Tôi cũng mang theo huy chương của ông đeo lên ngực áo. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ chỉ rõ đâu là thành tích của ông, đâu là thành tích của tôi", bà Đào nói.
Bà Đào cho biết, từ chiều 29.8, bà đã ra vỉa hè cùng 4 người thân trong gia đình tận hưởng không khí 80 năm Quốc khánh 2.9.
Tối đến, bà Đào sẽ về phòng nghỉ, sáng 30.9 sẽ đi ra khu vực ưu tiên dành cho người già, cựu chiến binh trên đường Hùng Vương để theo dõi chương trình.
"Sau tổng duyệt, tôi sẽ về quê chứ không ở lại Hà Nội đến hết ngày 2.9. Tôi về để nhường vị trí này cho người khác", bà Đào chia sẻ thêm.
Một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận vào chiều 29.8:
Những ngày này, góc nào của Hà Nội cũng đẹp, ý nghĩa cho những tấm hình lưu giữ kỷ niệm dịp A80
ẢNH: TUẤN MINH
