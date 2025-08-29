Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Metro chạy xuyên đêm phục vụ người dân xem tổng duyệt A80

Nguyễn Trường
29/08/2025 15:54 GMT+7

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, Hà Nội Metro sẽ vận hành xuyên đêm 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), trong các ngày 29 - 30.8, 2 tuyến tàu điện sẽ chạy kéo dài để phục vụ hành khách.

Hà Nội Metro chạy tàu điện xuyên đêm phục vụ người dân xem tổng duyệt A80 - Ảnh 1.

Người dân đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông hướng về quảng trường Ba Đình để đợi xem lễ tổng duyệt A80

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cụ thể, vào ngày 29.8, tàu điện hoạt động liên tục từ 5 giờ 30 ngày 29.8 đến 3 giờ 10 ngày 30.8, với tần suất 10 phút/chuyến.

Ngày 30.8, tàu điện chạy từ 4 giờ 30 - 22 giờ. Trong đó, từ 4 giờ 30 - 7 giờ 30 và 11 giờ - 14 giờ, tàu chạy với tần suất 6 phút/chuyến; các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút/chuyến.

Trong 4 ngày 30.8, 31.8, 1.9 và 2.9, Hà Nội Metro sẽ miễn phí tiền vé cho hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên 2 tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao.

Để phục vụ nhu cầu của hành khách, Hà Nội Metro đã lắp đặt 15 buồng vệ sinh lưu động bên ngoài ga Cát Linh (tuyến Cát Linh - Hà Đông), trong đó có 4 buồng tại ngõ 167 Hào Nam. Đồng thời, bên ngoài ga Cầu Giấy (tuyến Nhổn - ga Hà Nội) cũng được bố trí thêm 4 buồng vệ sinh giúp hành khách có thể chủ động vệ sinh cá nhân trước khi lên tàu.

Hà Nội Metro khuyến nghị hành khách tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, không chen lấn, xô đẩy gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Hướng dẫn xem diễu binh bằng phương tiện công cộng

Hành khách nên ăn uống đầy đủ, chuẩn bị nước uống và đồ ăn nhẹ, đặc biệt trong giờ cao điểm khi lượng khách đông và có thể phải xếp hàng trong thời gian dài, bảo vệ tư trang, hành khách nên sử dụng nhà vệ sinh trong nhà ga vì sau khi ra ngoài thì không thể quay lại trong ga.

Theo kế hoạch, sau buổi sơ duyệt, vào 7 giờ ngày 30.8, tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ diễn ra chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 vào 6 giờ 30 ngày 2.9.

Gần 180 điểm trông giữ xe phục vụ xem diễu binh A80

Trong số này có 92 điểm do Sở xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí. 86 vị trí do các phường, xã của TP.Hà Nội bố trí. P.Ba Đình không có điểm trông giữ xe nào.

