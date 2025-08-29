Sáng mai, bão cách Quảng Trị chỉ 210 km

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, từ đêm nay đến ngày 31.8, khu vực từ Thanh Hóa - Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.



Sáng mai, bão còn cách Quảng Trị chỉ 210 km, gây mưa lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến Huế NGUỒN: NCHMF

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF): Hồi 19 giờ ngày 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 111,5 độ kinh đông, trên vùng biển Hoàng Sa, cách phía bắc Quảng Trị khoảng 560 km về phía đông đông nam và cách TP.Huế khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 7 (tương đương sức gió từ 50 - 61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh lên thành bão, dự báo đến 7 giờ sáng ngày 30.8 sẽ ở vị trí từ 17,3 độ vĩ bắc đến 108,8 độ kinh đông; trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng, khu vực phía bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 19 giờ ngày 30.8, bão đổ bộ vào đất liền khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 9.

Đến 7 giờ sáng ngày 31.8 thì suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền miền Trung của Thái Lan.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 6, phía tây bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển Thanh Hóa - Đà Nẵng (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có mưa giông mạnh, gió mạnh dần cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng 2 - 4 m, gần tâm bão 3 - 5 m; biển động mạnh.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển rất nguy hiểm, không an toàn cho các phương tiện, công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, từ sáng mai (30.8), ven biển Nghệ An - Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Riêng Hà Tĩnh - phía bắc Quảng Trị có gió cấp 6 - 7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Có thể xuất hiện giông, lốc xoáy trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Từ đêm 29.8 đến ngày 31.8, khu vực từ Thanh Hóa - Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Ngày 30 đến hết ngày 31.8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.