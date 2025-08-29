Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM đang mưa như trút nước

Chí Nhân
Chí Nhân
29/08/2025 18:02 GMT+7

Chiều nay 29.8, TP.HCM và phần lớn khu vực Nam bộ xuất hiện mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông.

Khoảng 17 giờ chiều nay, mây giông dày đặc xuất hiện trên bầu trời TP.HCM, đến khoảng 17 giờ 30 phút mưa như trút nước, kèm theo giông gió mạnh và sét xuất hiện ở nhiều nơi. Trận mưa lớn xảy ra vào đúng giờ tan làm ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ như nhắc nhở mọi người cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề thời tiết trong những ngày tới. 

TP.HCM đang mưa như trút nước- Ảnh 1.

TP.HCM đang mưa trắng trời, mây giông dầy đặc có kèm theo sấm sét

ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân mưa do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đang mạnh thành bão số 6. Bên cạnh đó, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Với các hình thế trên khiến thời tiết TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 30.8 - 1.9. Riêng tại TP.HCM có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 140 mm, có nơi trên 140 mm.

TP.HCM đang mưa như trút nước- Ảnh 2.

Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão trên Biển Đông

ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 120 - 160 mm, cục bộ có nơi mưa trên 160 mm.

TP.HCM đang mưa như trút nước- Ảnh 3.

Mây giông phát triển mạnh gây mưa trên diện rộng ở Nam bộ

ẢNH: C.M.H

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ hôm nay 29.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển nam đặc khu Hoàng Sa. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất ở cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6, từ trưa mai 30.8, đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

