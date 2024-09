Bình Phước: Cầu Đắk Ơ và quốc lộ 14C ngập nặng sau cơn mưa kéo dài

Sáng 17.9, lực lượng chức năng hai xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập (H.Bù Gia Mập) huy động lực lượng công an, dân quân địa phương chốt chặn 2 đầu cầu Đắk Ơ trên quốc lộ 14C, vì khu vực này đang ngập nặng.



Quốc lộ 14C ngập trong biển nước ẢNH: H.G

Một người dân cho biết, khu vực này có mưa lớn từ đêm 16.9 đến sáng 17.9 nên tuyến quốc lộ 14C, đoạn khu vực cầu Đắk Ơ bị ngập nặng, khiến giao thông tê liệt.

Theo ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ, cầu Đắk Ơ đang bị ngập sâu hơn mặt cầu khoảng 1 m. Ngoài ra, cầu thôn 4 (tuyến từ Bù Xia vào ngã tư thôn 4, xã Đắk Ơ) cũng bị ngập gần 1 m.



Lực lượng chức năng giăng dây, chốt chặn 2 bên cầu Đắk Ơ ẢNH: H.G

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền hai xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập đã cử lực lượng công an, dân quân tự vệ địa phương đã di dời các hộ dân tại khu vực cầu Đắk Ơ, cùng đồ đạc và vật dụng gia đình cần thiết đến nơi an toàn; đồng thời cắt cử cán bộ xã chốt chặn không người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn ẢNH: H.G

Tuyến đường 14C là một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối tỉnh Bình Phước với tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh Tây nguyên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn, những ngày sắp tới, Nam bộ và các tỉnh Tây nguyên còn có mưa lớn kéo dài, phức tạp và khó lường. Vì vậy, chính quyền H.Bù Gia Mập cũng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật tình hình thời tiết thực tế tại địa phương để chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế đi lại qua các khu vực gần sông, suối lúc mưa lớn, nước chảy siết.