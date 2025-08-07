Đẩy nhanh xây dựng 2 bãi xe để giảm ùn tắc giao thông tại Đà Lạt

Chiều 7.8, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, các xã, phường để triển khai các bến xe, bãi đỗ xe, giải pháp đầu tư bãi đỗ xe thông minh khu vực Đà Lạt.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc chiều 7.8 để đẩy nhanh triển khai 2 bãi đỗ xe ẢNH: L.V.

Hiện nay, khu vực Đà Lạt có 3 bến xe khách, 23 vị trí bãi đỗ xe công cộng và khoảng 40 bãi xe nội bộ phục vụ khu điểm du lịch, siêu thị, chợ và khách sạn. Tổng diện tích khoảng 9,3 ha. Công suất hiện nay mới đáp ứng khoảng 10% nhu cầu đỗ xe của cư dân khu vực. Nếu cộng thêm số lượng du khách đến vào mùa cao điểm du lịch thì công suất hiện tại mới đáp ứng được 6,2% nhu cầu đỗ xe tính toán.

Trước đó, năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 2 dự án bãi đỗ xe lớn nhằm giảm tải cho nội đô Đà Lạt. Thế nhưng đến nay, cả hai dự án vẫn chưa được triển khai.

Bản đồ bãi đỗ xe ở chân đèo Prenn và ngã ba Đarahoa và các điểm trung chuyển ẢNH: L.V

Cụ thể, bãi xe đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh) có quy mô hơn 38 ha, công suất phục vụ 790 chỗ dành cho xe bus (50 chỗ), khoảng 122 chỗ dành cho xe minibus và khoảng hơn 200 chỗ dành cho taxi, ô tô, kết nối với QL20. Còn bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa (thuộc tiểu khu 144A, xã Lạc Dương) với quy mô 36,69 ha, phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ đậu xe taxi, ô tô con, kết nối QL27C. Tổng mức đầu tư khoảng trên 884 tỉ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hiện trạng đất đai, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án bãi xe trên, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, quá tải giao thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Đường vành đai Đà Lạt "đứng bánh" 2 năm qua do vướng giải phóng mặt bằng ẢNH: L.V

Ông Hải yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để hoàn thành đường vành đai sớm nhất, giải phóng áp lực giao thông của Đà Lạt. Các địa phương khu vực Đà Lạt tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng điều tiết, giảm áp lực về hạ tầng giao thông, giải quyết nhu cầu đậu đỗ xe của người dân và du khách. Bên cạnh đó, địa phương cần triển khai thí điểm dự án bãi đỗ xe thông minh ở khu vực chợ Đà Lạt và chợ Liên Nghĩa, xã Đức Trọng.